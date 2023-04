¿Sabes que Córdoba tiene dos Catedrales?

Formalmente Córdoba sólo alberga una Catedral. Sin embargo, Federico García Lorca no dudó en definir a las Caballerizas Reales como la "Catedral para caballos".

Fue el monarca Felipe II quien fundó en 1572 las Caballerizas Reales de Córdoba para criar buenos caballos para el servicio de la Casa Real. El encargo le fue realizado a Diego López de Haro, Caballerizo Mayor.

Las Caballerizas Reales se levantaron en un solar propiedad de la iglesia situado entre las murallas defensivas de la ciudad y el Alcázar de los Reyes Cristianos. Así mismo, están construidas sobre una antiguas caballerizas de la etapa califal, que alcanzaron su máximo esplendor en tiempos de Alhakén I, cuando llegaron a albergar a más de dos mil caballos.

El edificio se ha mantenido hasta hoy en el mismo lugar y ha sido utilizado de manera ininterrumpida para la cría del caballo cordobés. Entre1842 y 1995 fue cuartel de Caballería, destinado a la reproducción equina. De hecho, se instaló allí nada más y nada menos que el 7º depósito de Sementales del Ejército. Sus instalaciones estaban destinadas al cuidado de más de 100 caballos andaluces y árabes de excelente calidad, cuyo destino sería el enganche de carruajes, la doma y la inseminación de yeguas, tanto de propiedad militar como civil.

La estructura primitiva de Caballerizas Reales fue pasto del fuego durante un incendio en 1735. No obstante, se reconstruyó no mucho después durante el reinado de Fernando VII y se culminó en tiempos de Carlos III. Por eso no es de extrañar que su escudo presida la puerta principal.

Hasta nuestros días ha llegado un edificio imponente y bellísimo, donde la joya de la corona es la cuadra, que al autor de la Casa de Bernarda Alba se le antojaba una "Catedral para caballos". La misma está distribuida en tres naves con el típico suelo de chino cordobés y cubierta por una bóveda de arista.

En la actualidad las Caballerizas Reales acogen y son escenario del Espectáculo Ecuestre Pasión y duende del Caballo Andaluz, un plan perfecto para público de todas las edades.

Una oportunidad única para conocer de cerca el caballo de pura raza española y sus orígenes. Su génesis está íntimamente ligada a la labor del cordobés Diego López de Haro, director de las cuadras más antiguas de occidente.

Lo que pocos saben es Luis XIV, el Rey Sol, mandó construir las cuadras del Palacio de Versalles inspiradas en Caballerizas Reales de Córdoba y que de nuestra ciudad salieron los primeros caballos con los que se creó la Escuela Española de Equitación de Viena.

Tal es la tradición ecuestre en Córdoba que la reina Isabel II determinó que Córdoba acogiese una de las tres escuelas de veterinaria promovidas durante su reinado. El resultado no es otro que la Facultad de Veterinaria de Córdoba, una de las más reputadas de Europa en el mundo del caballo.