En vídeo: Beyoncé, espectacular con una dramática gabardina de Palomo Spain

No es la primera vez que Beyoncé luce un diseño del cordobés Palomo Spain, pero ciertamente el maleno se ha superado con la gabardina en tafetán negro que ha creado para la cantante estadounidense. Un diseño arquitectónico y dramático que enfatiza la poderosa anatomía de la intérprete de 'Round the world' en el último spot que ha protagonizado para la firma de joyería Tiffany & Co.

Beyoncé estrenaba hace unos día esta película- himno de la campaña 'Lose Yourself in love', donde aparece como una mujer moderna y empoderada que pisa fuerte cuajada de joyas.

Una mini película de un minuto de duración dirigida por el director ganador del premio Grammy Mark Romanek. La propia firma la define como "una celebración optimista de la individualidad, la alegría y la autoexpresión". Y remarca: "La campaña de este año revela a Beyoncé en todo su esplendor como un ícono femenino trascendente, personificando que el verdadero amor es tan fuerte como el amor por uno mismo".

El punto de partida creativo es también toda una declaración de intenciones: "Inspirada en la icónica era de Studio 54 de la ciudad de Nueva York, la película está ambientada en 'Summer renaissance', el final del último álbum de Beyoncé aclamado mundialmente, Renaissance, que muestra el éxito disco de Donna Summer de 1977, 'I Feel Love'.

Así mismo, destaca el trabajo de las estilistas Marni Senofonte y Patti Wilson. ¿El resultado? Beyoncé luce creaciones personalizadas de pies a cabeza y las colecciones de joyería más icónicas de Tiffany.

Desde la marca aclaran que "la estrella lleva un anillo de compromiso Tiffany Setting en platino con un diamante brillante redondo internamente impecable de más de 10 quilates, así como piezas del legendario diseñador de Tiffany & Co. Jean Schlumberger. También se creó un collar Tiffany HardWear personalizado específicamente para la campaña y estará disponible para su compra".