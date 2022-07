Antonio José se confiesa con Toñi Moreno: 'Me han roto el corazón a lo bestia'

Antonio José fue al programa de Telecinco 'Déjate querer' para sorprender a una de sus más leales admiradoras.

Pero antes de que se produjera el deseado encuentro, la conductora del espacio televisivo, Toñi Moreno, habló con el de Palma del Río no sólo de cuestiones profesionales sino también personales.

El artista le confesó que ahora mismo no está enamorado ni mantiene relación alguna con nadie. "Estoy soltero y entero", dijo entre risas.

La presentadora insistió en preguntarle cómo debe ser la mujer que lo enamore y si se considera una persona romántica, a lo que contestó: "Soy más raro que un piojo verde. Depende del día y del momento en el que me encuentre o lo que logre sacarme la otra persona". Y continuó diciendo: "Tiene que ser una persona que me aleje de todo, que me desordene, que no sea cuadriculada porque yo lo soy".

Sin dar ningún nombre en concreto, Antonio José reconocía que su vida amorosa no había sido un camino de rosas: "Me han roto el corazón a lo bestia, pero que son cosas que pasan".

Igualmente, admitió que precisamente el desamor le inspira a escribir más canciones y que a raíz de esta última ruptura había compuesto algunos de los temas de su último trabajo, Fénix, del que no dudaba en decir: "Hasta el momento, es el disco de mi vida".

Además explicó: "Este disco surge después de una ruptura gorda y he podido contar todo lo que he sentido". Así pues, adelantó que de todas las canciones, Te han visto llorar, le ha servido como catarsis.

Toñi Moreno le pidió que le cantara un fragmento de la misma a capella, a lo que el artista no se resistió y acabó emocionando a la presentadora hasta las lágrimas.