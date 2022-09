Antonio José: "Me hubiera gustado que se me hubiese ocurrido escribir cualquiera de las canciones de Alejandro Sanz"

El 'Quién es quién' del mundo de la música española se ha dado cita en Tenerife en la gala de los XXIV Premios Dial, presentada por Edurne. Los propios compañeros quisieron acompañar a los galardonados en esta edición y disfrutar de una velada única.

Los ganadores fueron: Sergio Dalma, Antonio José, Edurne, Morat, Ana Mena, Dani Fernández, Manuel Carrasco, Pastora Soler, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manolo García y Mónica Naranjo.

"Siempre es un lujo cantar en casa. Noche única en Tenerife presentando 'Sin Buscarte'", destacaba el palmeño en su perfil de Instagram. Y es que no sólo fue galardonado sino que sus padres estaban entre el público asistente.

El Premio Dial a la Trayectoria fue para Alex Ubago y Carlos Rivera consiguió el Premio Dial Latino.

A su paso por la alfombra verde, algún periodista animó a varios cantantes a que se lanzaran y confesaran qué canción de otro artista les hubiera gustado escribir y cantar.

Chenoa se decantó por 'Te felicito' de Shakira, mientras que Agoney optó por el repertorio entero de su adorada Laura Pausini.

El onubense Manuel Carrasco reconoció con humildad: "Me hubiera gustado escribir la peor canción de Sabina".

Nia, "porque suena todos los años", destacó 'All I want for Christmas de Mariah Carey'. Mientras que Dani Fernández admitió: "Seguramente elegiría 'Supersubmarina', de Supersubmarina.

Sin embargo, fue Alejandro Sanz el más admirado por goleada. "Me hubiera gustado que se me hubiese ocurrido escribir cualquiera de las canciones de Alejandro Sanz", aseguraba sonriente Antonio José.

En la misma línea respondió Ana Mena: "Cualquiera de los himnos de Alejandro Sanz".

Ana Guerra, Sergio Dalma y Laura Pausini demostraron su admiración por Sanz. La italiana, además, subrayó que 'Cuando nadie me ve' está entre sus "diez favoritas de la historia".