El cómico Ángel Martín actuará el próximo mes de mayo en Córdoba

El próximo 13 mayo el humor del cómico Ángel Martín llegará a Córdoba. Así lo ha anunciado el propio artista en sus redes sociales. Lo que aún no ha revelado es el recinto en que el público podrá disfrutar del show, Punto para locos.

Con este espectáculo Ángel Martín intentará que el espectador se de cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a qué volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia... e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no pueda evitar burlarse de ella y poner en el marcador otro "punto para los locos".

"El 3 de febrero arrancará en Mallorca la gira más salvaje que hemos hecho nunca en comedia para poder dedicar cada segundo de mi año, a construir lo que sucederá el 27 de Diciembre de 2023 en el Wizink Center.", adelantaba Martín en su perfil de Facebook.

"Es la gira más importante de toda mi vida por muchos motivos. No sólo por la cantidad de actuaciones que será imprescindible hacer para poder crear un monólogo más largo de lo habitual que a final de año podrán ver más de 12.000 personas, sino porque durante la gira, cada risa vuestra será como una de esas mariposas blancas que en su día me sirvieron como guía para saber si las cosas iban bien", ha explicado.

Ante la insistencia de sus seguidores, el popular humorista anunciaba: "Os dejo las primeras ciudades que ya están confirmadas (irán saliendo más) y aunque todavía no están a la venta las entradas para todas ellas, puedes ver las que si lo están en Mundo Ángel Martín".

Superada una de las fases más oscuras de su vida -debido sus problemas de salud mental- el famoso presentador se muestra exultante con su agenda para el próximo año: "Ojalá os apetezca acompañarme en esta aventura que arrancará el 3 de febrero en Mallorca, porque en 2023 vosotros seréis ese olor a café que me servirá para llegar al Wizink con la versión extendida de Punto para los locos. Empieza la mayor aventura en la que me he embarcado nunca. Gracias por generarme las ganas de intentarlo".