Águeda López, de Hornachuelos a estrella en la alfombra roja de los Grammys Latinos

A sus 41 años Águeda López puede presumir de haber cumplido muchos de los sueños e incluso más de los que albergaba cuando residía con su familia en Hornachuelos. La joven dio el salto a Madrid y de ahí al resto del mundo en su carrera como modelo.

La casualidad quiso que su camino y el de su esposo, el cantante Luis Fonsi, se cruzara por motivos laborales hace ya más de una década. Y a día de hoy, con dos hijos en común, son uno de los matrimonios más estables y consolidados del panorama internacional.

La última ocasión en que se les ha visto juntos ha sido en la alfombra roja de los Grammys Latinos 2022, que se celebró hace sólo unos días en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

Los italianos Dolce & Gabbana fueron los encargados de vestir a la pareja para tan magno evento, ya que, además, Fonsi ejerció de presentador de la gala junto a Anitta, Thalía y Laura Pausini.

La música era el eje central de la cita impulsada por la Academia Latina de la Grabación, pero la moda también tenía un peso específico. Águeda López no dejó a nadie indiferente con un impactante outfit en negro y tonos metalizados. La cordobesa ejerció de auténtica diva sobre la red carpet.

El diseño reunía todos los must de la firma italiana: inspiración mediterránea, sensualidad, fuerzas, corsé, apliques de cristal y apertura lateral.

Debilidades de una top model

No obstante, aunque su día a día transcurre entre alta costura, sesiones de fotos, galas y celebrities de los más variado ámbitos, la esposa de Fonsi no se olvida de su esencia: "Echo muchísimo de menos a mi madre, mis amigos y cómo no, la comida", confesaba recientemente a la revista ¡Hola!.

Igualmente, siempre que puede acomete compromisos personales que la acerquen a su país y a su gente. Hace poco protagonizaba un glamouroso editorial para la edición española de Harper's Bazaar y se mostraba tremendamente orgullosa de los logros de su paisana, la diseñadora Juana Martín: "Estoy más que feliz por Juana, la tercera creadora que desfila en la Alta Costura de París. Es mujer, es gitana… y se ha hecho su hueco llevando al mundo volantes, flecos y sombrero cordobés, algo bien español"

Y es que Águeda ha sido testigo y parte de la trayectoria y éxitos de su amiga. No en vano, ha desfilado en más de una ocasión con diseños de Martín. Y, en este sentido, aprovecha para recalcar:

"Me siento súper afortunada de estar viviendo este momento del boom español, porque estoy muy orgullosa de ser española y, aunque mucha gente me dice que he perdido el acento, lo que no he perdido es mi carácter español y cordobés".