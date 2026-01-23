Entre aplausos de los sanitarios, familiares y amigos, Fidel y Carlota Sáenz, los dos niños onubenses heridos en el accidente ferroviario de Adamuz, han recibido este viernes el alta hospitalaria del hospital Reina Sofía de Córdoba. Los pequeños viajaban en el tren Alvia junto a su tío Luis Carlos, su primo Guillermo y su abuela Natividad de vuelta a Huelva tras haber asistido a la representación del musical El Rey León en Madrid. Natividad de la Torre perdió la vida en el accidente, mientras que su tío y su primo han recibido el alta. Ocupaban los primeros asientos del primer vagón, detrás de la cabina del maquinista.

Los pequeños, de 10 y 11 años, han permanecido ingresados desde entonces y recibieron el martes la visita de los Reyes de España. Esta mañana salían del complejo sanitario, uno vistiendo la camiseta del Córdoba Club de Fútbol, y han puesto rumbo hacia Huelva en dos ambulancias.

Fidel Sáenz, el padre de los dos hermanos, ha atendido a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta del centro sanitario, donde ha recordado a su madre fallecida. Tras jornadas de angustia, quería transmitir públicamente su agradecimiento al personal sanitario que les ha asistido durante esta última semana, desde la dirección médica a los celadores y empleados de la cafetería o seguridad.

A todos ellos, también a los sanitarios de San Juan de Dios que han atendido a su hermano, les ha transmitido su profundo agradecimiento por su solidaridad. También a los medios de comunicación por el acompañamiento en estos días. Y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. "Que la sociedad sea consciente de que podemos ser mejores", ha reivindicado.

El padre de los pequeños ha hecho un llamamiento a las víctimas del siniestro para que "no pierdan la fe" y recuerden que sus seres queridos siempre les van a acompañar. Pero también ha aprovechado el momento para reclamar que se esclarezcan las causas y se tomen medidas para evitar que un accidente como este se repita.