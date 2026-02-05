El término municipal de Palma del Río es uno de los que más preocupa de la provincia de Córdoba por el desbordamiento de los cauces como consecuencia del tren de tormentas de los últimos días. Es un punto en el que confluyen el Genil y el Guadalquivir, muy crecidos por las lluvias y los desembalses. Los pagos de huertas se encuentran ya anegados, una situación que pone en riesgo lo que queda de la cosecha del cítrico, como muestran estas imágenes grabadas por un helicóptero de la Guardia Civil en la tarde de este jueves.