Ruta Alcázar Viejo: San Basilio 15

Este moderno patio pertenece a una casa reconstruida en 1993, sobre una antigua taberna de del Mendrugo de la calle San Basilio. La nueva casa conserva herrajes y restos arqueológicos de hasta más de 2.000 años que están expuestos, decorando el patio. Y es que Ángel (padre) es un enamorado de la mineralogía como queda constancia en el patio. Por ello, San Basilio, 15 , en el que no falta como vigía un gran mosaico de San Rafael, cuenta, por ejemplo, con una impresionante colección de piezas de cuarzo.

Ángel defiende que han querido que “el patio recoja un poco la esencia de Córdoba”. De esta forma, está diseñado con arcos morunos, de medio punto, cuenta con chino cordobés y entre las flores se encuentra también esa colección de cuarzos de la sierra.

Ángel sostiene que intentan “que haya la mayor variedad posible de plantas” en el recinto, aunque “la gitanilla, que es lo típico, aquí a veces no tiene mucho espacio, al igual que los geranios”, destaca. No obstante, tal y como explica, en el recinto no suelen faltar tampoco los pensamientos, cintas “y otras muchas plantas que le dan al patio un colorido especial” en esa mezcla con el blanco del mármol.