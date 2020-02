Matías González, “Andalucía ha dado en 40 años un salto adelante que no esperaba nadie”

Ya son 40 años desde que el 28-F diera la Autonomía a Andalucía. ¿Con qué perspectiva se ve ese trayecto de 40 años largos desde una localidad como Hinojosa del Duque?

– Pues con una enorme satisfacción. No me equivoco al afirmar que han sido los cuarenta años más importantes y fructíferos de la historia de esta tierra. Hemos avanzado en todos los aspectos y ámbitos, pero lo más importante es que hemos consolidado en nuestra sociedad la libertad, la participación y el bienestar como rasgos propios de los andaluces. Andalucía en estas cuatro décadas ha dado un salto adelante que no esperaba nadie y que ha demostrado el carácter y la fortaleza de las gentes de estas ocho provincias que forman una región única. Aún así nos quedan retos en tecnología, bienestar, salud, comunicaciones y especialmente en igualdad. Esta próxima década en las que nos iremos acercando al 50 aniversario del 28 Febrero tenemos que conseguir la igualdad plena entre hombres y mujeres para acabar con violencia de género.

Estamos (y parece que va a seguir) en pleno debate sobre la forma del Estado. Plurinacionalidades, estado federal… ¿Cuáles cree que deben ser sus características, especialmente con las pequeñas poblaciones?

– Los andaluces creemos en nuestro Estatuto de Autonomía y creemos en las posibilidades de la Constitución para dar cobijo y asegurar las aspiraciones de todas las comunidades autónomas de España. A los alcaldes y concejales nos queda seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades y conseguir que en la toma de grandes decisiones también estén presentes los municipios. Somos, como tantas veces se dice, la administración más cercana a los ciudadanos y a los primeros a los que se les exige respuesta ante cualquier problema o incidencia. La Junta de Andalucía tiene que ser consciente de esta realidad y debe de dotar a los pueblos de los fondos y herramientas adecuadas para que nuestra sociedad siga avanzando desde un modelo participativo de proximidad.

También hay debate en torno a la España vaciada...

– Creo que han pasado muchas décadas sin que hayamos sido realmente conscientes de la importancia de este fenómeno. De cómo han ido perdiendo población nuestros pueblos de forma progresiva en el último medio siglo. Estamos ante un problema de gran magnitud que pone en riesgo la supervivencia de un importante número de localidades, como en el caso concreto de algunos pueblos de la comarca de los Pedroches. Es un drama para muchas provincias de España, también para Córdoba. Paulatinamente año tras año vemos como desciende el número de habitantes sin que sepamos dar una respuesta a una situación que aleja a los jóvenes de los pueblos y los deja sin futuro. Contra la España vaciada hace falta un pacto de Estado que contemple inversiones en infraestructuras y una apuesta por la innovación en actividades económicas. Si se mueren los pueblos, se muere nuestra cultura.

¿Cuál cree que debe ser el camino de Andalucía en este sentido?

– Pues como he dicho anteriormente hay que articular un gran pacto a nivel nacional, pues estamos ante un problema que afecta a todo el Estado. Considero que la Junta de Andalucía debe ocupar un lugar muy destacado en esta defensa de la supervivencia del mundo rural. Hay comarcas del interior de nuestra comunidad autónoma que están en una situación muy difícil. Hay que asegurar y garantizar su futuro posibilitando que los jóvenes puedan ser los protagonistas de una la revolución que el mundo rural necesita. Una revolución que debe de estar basada en nueva realidad económica que apuesta por el medio ambiente y la introducción de actividades económicas de carácter innovador. La Junta de Andalucía debe de apoyar estas medidas y garantizar que los parámetros de igualdad sean idénticos para todos los andaluces, sin que tenga importancia el lugar en el que residen.

¿Y cuál debe ser el papel de los ayuntamientos?

– Los ayuntamientos estarán como siempre al lado de sus ciudadanos. Serán como siempre los máximos defensores e impulsores de las aspiraciones de sus vecinos. Debemos de crear nuevos foros de encuentro, de diálogo y de creación y consolidación de proyectos económicos que por un lado mantengan y potencien nuestros sectores económicos básicos, pero por el otro, generen nuevas actividades productivas en áreas que no están actualmente presentes en el mundo rural. A nosotros nos queda asegurar el bienestar y poner sobre el terreno todos los recursos necesarios para evitar que los jóvenes tengan que abandonar sus pueblos.

También es hoy un buen día, con un fin de semana por delante, para darse una escapada. ¿Por qué recomendaría visitar Hinojosa? ¿Cuáles son sus principales atractivos?

– Por supuesto que vengan a visitarnos porque van a volver. Les va a sorprender el afecto y la hospitalidad de las gentes de Hinojosa. Un pueblo acogedor repleto de patrimonio y de actividades. Poseemos una de las joyas del renacimiento andaluz, la Catedral de la Sierra, un conjunto monumental de ermitas y edificios de gran singularidad y sin lugar a dudar el Museo Etnológico más importante de la provincia. Hinojosa recibe cada año más de cuatro mil peregrinos que realizan el camino mozárabe hasta Santiago de Compostela. Como final de etapa de esta vía de peregrinación contamos con un albergue gratuito para los peregrinos ya que más de treinta kilómetros de esta ruta discurren por nuestro término municipal. Nuestra gastronomía y nuestras dehesas son únicas. Hinojosa no defrauda, por eso los visitantes siempre regresan.