Rafaela Valenzuela Subdelegada del Gobierno en Córdoba. Pedimos con una sola voz que cese

No hay día en el que las instituciones públicas y la ciudadanía de bien no luchen contra la violencia de género, uno de los problemas más persistentes y severos a los que se enfrenta nuestra sociedad, una de las violaciones de derechos humanos más generalizada que sigue dejando a nuestro alrededor su terrible rastro de muertes, dolor y sufrimiento.

Las instituciones, los medios de comunicación comprometidos, multitud de empresas y de organizaciones sociales luchan a diario contra esta lacra, sembrando valores, denunciando los comportamientos machistas que sostienen y alimentan la violencia, haciendo visible lo que muchas veces no podemos o no queremos ver.

Y lo hace, cada día el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del funcionariado de la Institución Penitenciaria, de la adjudicación de Fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género a Comunidades Autónomas, organismos de la Administración General y ayuntamientos. (Si se considera dar dato 16 millones a la J.A y casi un millón a nuestros ayuntamientos).

Y desde luego, a través de esta subdelegación, desplegando programas de sensibilización, colaborando y haciendo seguimiento a la protección, - son ya 1881 mujeres tuteladas por las Fuerzas de Seguridad- facilitando los protocolos interadministrativos, -38 de nuestros municipios están adscritos al Sistema VioGen, desplegando iniciativas de formación. En el presente año hemos desarrollado 23 acciones formativas, algunas de ellas en colaboración con otras instituciones, en las que han participado más de 700 personas de ámbitos profesionales y movimiento asociativo, con gran implicación, compromiso y afán de avanzar en el camino de la conciliación y comprensión de este fenómeno complejo.

No hay día en el que no echemos de menos a las víctimas. No hay día en el que no lamentemos los asesinatos, las agresiones, las humillaciones. No hay día que no miremos a nuestro alrededor brindando apoyo a quienes sufren malos tratos. No hay día para bajar la guardia.

Y, además, el 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, aunamos fuerzas, subimos el volumen de nuestra denuncia, multiplicamos nuestras palabras de condena y esperanza, renovamos compromiso. El 25 de noviembre, esta subdelegada del gobierno de España junto a la sociedad decente pide con una sola voz que cesen las violencias contra las mujeres.