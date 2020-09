“Hay que ser solidarios con lo nuestro para levantar el sector turístico”

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba asegura que las prioridades han cambiado debido a la pandemia sanitaria aunque también afirma que el ritmo de trabajo no ha bajado.

–¿Cómo ha cambiado el modo de trabajo en el Ayuntamiento y en el Instituto de Turismo por la Covid-19?

–La pandemia ha cambiado las prioridades de manera radical. Los proyectos que había sobre la mesa en el mes de febrero han tenido que replantearse por la situación que ha dejado la crisis y, aunque el ritmo de trabajo no ha cesado en ningún momento, el escenario y el horizonte no es igual. Voy a usar una expresión coloquial, pero ha habido que darle la vuelta como un calcetín a todo lo que estaba previsto. Ha sido el año más difícil de un gobierno local dentro de una Democracia, y nos ha tocado gestionarlo. Ha sido difícil, no lo voy a negar, pero podemos estar satisfechos de cómo se ha trabajado desde el Ayuntamiento, que ahora está con la disposición económica y con la estabilidad política necesaria para afrontar una crisis como la que vivimos. Otra cosa que ha quedado patente en estos últimos meses es la necesaria colaboración pública-privada, algo por lo que hemos apostado siempre y que ahora se ha evidenciado como esencial. Fruto de esa colaboración, con el consenso de los empresarios y los sindicatos, ha sido posible aprobar el plan de choque con el que haremos frente a la crisis.

–Supongo que el esfuerzo mayor es asegurar las medidas sanitarias y de seguridad en las visitas...

–Eso es esencial. En estos tiempos complicados que vivimos, es fundamental que cualquier actividad que se organice cumpla las medidas de seguridad necesarias, así como que el destino se presente como un lugar seguro que visitar. Ese es un plus en estos momentos. Córdoba fue de las primeras ciudades de España en conseguir el Sello de Seguridad Global (Safe Travels) concedido por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo por haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la protección de los viajeros que elijan la capital como destino tras la pandemia por la Covid-19. El sector ha cambiado totalmente a raíz de la pandemia y ahora los ciudadanos tienen en cuenta otros muchos aspectos a la hora de planificar sus viajes, de manera que algo como la seguridad sanitaria de un destino, que hasta el momento no se había tenido en cuenta, se presenta como prioritario, y en ese aspecto Córdoba también toma la avanzadilla y se sitúa por delante.

–¿Cómo afronta la ciudad los próximos meses de cara al turismo?

–Las previsiones para los próximos meses no son positivas. Hemos perdido nuestra temporada alta de los meses de abril-mayo, el verano ha sido como una travesía en el desierto y ahora el último trimestre del año tampoco tiene buenas perspectivas. Además, los casos de contagios que no cesan no ayudan a que las expectativas mejoren. Tenemos que ser realistas y nos toca trabajar con las nuevas circunstancias y adaptarnos a ellas. Ya quisiera yo poder decir que esperamos superar los casi 92.000 viajeros que nos visitaron en el mes de octubre del año pasado, pero no va a ser así. Por ello, es preciso afinar el tiro y nuestro foco está puesto en nuestra provincia. Ya lo he dicho en alguna ocasión, pero ahora es el momento de que los cordobeses sean turistas en su propia tierra y conozcan la ciudad. Voy más allá. Es el momento de que todos seamos solidarios, responsables con lo nuestro y arrimemos el hombro para levantar nuestro sector turístico. Tú eres Córdoba. Ese es el mensaje de la campaña que lanzamos en verano para captar el turismo local y provincial, un mensaje que mantenemos porque creemos que cobra ahora aún más protagonismo. Tú, y tú, y tú, eres Córdoba. Todos somos Córdoba y entre todos tenemos que levantar nuestra tierra.

–El plato fuerte serán los patios en octubre.

–Es una apuesta importante que está pensada para atraer visitas con el pretexto de una de nuestras fiestas más importantes. Ya que no pudo ser posible disfrutar del Concurso de Patios en Mayo, ahora hemos convocado desde el Ayuntamiento, concretamente desde el Área de Promoción de la Ciudad, el Festival de Patios, que se celebrará, si las circunstancias lo permiten, del 8 al 18 de octubre. Desde Turismo hemos puesto en marcha una campaña de difusión de dicho evento con el mensaje Ven a Córdoba. Te esperamos con los patios abiertos. Consideramos que es una buena oportunidad para atraer visitas y estoy segura de que va a ser un revulsivo para el sector, incluidos restaurantes, comercios... Un ejemplo de que los eventos que se celebran en el casco histórico suponen un balón de oxígeno para el turismo lo tenemos en Cabalcor, que se inauguró el pasado fin de semana. Estos días he conversado con varios hosteleros y estaban muy satisfechos. Eso es una inyección de positivismo.

–Llega una buena época para el turismo familiar, ¿recomienda alguna experiencia en concreto?

–Córdoba es una ciudad perfecta para el turismo familiar. Es una ciudad tranquila, sin aglomeraciones y apta para el paseo porque no hay grandes distancias entre un lugar y otro. Contamos con un eje que conforman el río, el Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y el Zoológico que vamos a potenciar como una de nuestras apuestas de futuro y que supone un atractivo importante para las familias. Además, tenemos otra fortaleza, que es nuestro entorno natural, con una sierra muy cercana en kilómetros del casco urbano y que ofrece unas opciones de senderismo muy acordes a los más pequeños. De esa manera, toda la ciudad es una buena experiencia para el turismo familiar, que también puede verse atraído, sin duda, por nuestro patrimonio monumental, que es nuestra mayor riqueza.

–¿Qué mensaje lanzaría en el Día del Turismo?

–A todos los cordobeses les diría que, más que nunca, tienen que sentir esta tierra como suya, tienen que conocerla y tienen que disfrutarla. Que bajen al casco histórico, que lo paseen, que lo descubran, porque muchas veces vamos a buscar fuera lo que tenemos justo aquí, delante de nosotros. Además, es muy importante que nos unamos más con nuestra provincia para exhibir todas nuestras fortalezas. Córdoba capital es mucho más si mira a la provincia y la provincia es mucho más si mira a la capital.