Una ciudad de ensueño

La Unesco reconoció en el año 1994 la importancia universal de los bienes históricos cordobeses, ampliando el título de Patrimonio de la Humanidad no sólo a la Mezquita-Catedral, sino también a todo el conjunto urbano que la rodea. Además, en 2012, Córdoba recibió otro distintivo más: La Fiesta de Los Patios fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por último, en 2018, la Ciudad Califal de Medina Azahara también recibió el título de Patrimonio de la Humanidad. Además, como el resto de España, disfruta del título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad concedido también al Flamenco (2010) y a la Dieta Mediterránea (2013). Distinciones que solo corroboran el extenso patrimonio de la ciudad.

El destino que no defrauda y al que se puede volver una y otra vez porque Córdoba siempre esconde un rincón por descubrir. Teniendo como prioridad la seguridad y el bienestar del visitante , en esta realidad diferente que nos ha tocado vivir debido a la pandemia del coronavirus, la ciudad abre sus puertas al turismo.Con un enorme l egado cultural y monumental , Córdoba goza de una situación estratégica, cercana al Guadalquivir , antiguamente navegable, y de la herencia de los distintos pueblos asentados en sus ricas tierras, la han convertido en un lugar privilegiado. Una ciudad acogedora por la que pasear entre calles, plazas y jardines ; admirar sus conjuntos escultóricos, iglesias Fernandinas y conventos; adentrarse en sus mundialmente conocidos patios , en sus museos, baños árabes o palacios.

Patios: en octubre o en diciembre

Para los turistas que acudan en octubre a contemplar los bellos patios cordobeses, no deben olvidar que, hasta el momento, se mantienen las fechas previstas. El festival extraordinario de los Patios de 2020 de Córdoba, debido al coronavirus, tendrá lugar entre los días 8 y 18 de octubre, ambos inclusive. Pero en sus bases también se contempla un plan B por si hubiera que volver a retrasarlo: del día 10 al 20 de diciembre.

Ese nuevo calendario se activaría si, explican las bases, por “motivos de seguridad sanitaria”, por “un posible rebrote de Covid”, no pudiera tener lugar en las fechas inicialmente previstas. Este festival, que no concurso con premios como es lo habitual, cumplirá de forma estricta con respecto al aforo máximo permitido y al resto de medidas higiénicas, de distancia social o cualquier otras que estén en vigor en el momento de la celebración» de este evento.