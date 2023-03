Una Semana Santa en miniatura en la barriada de Levante

José Pérez lleva cinco años dedicado a la recreación de pasos de Semana Santa en miniatura, a transformar madera, latas, arcilla o alambre en arte cofrade a pequeña escala. Este vecino cordobés del barrio de Levante ha recreado con los años alrededor de 40 pasos, simulando cada detalle de las figuras originales que tanto le fascinan. Este año, expone 18 de sus miniaturas por motivo del cincuentenario de la Parroquia Nuestra Señora de Belén.

La sede de la asociación de vecinos, que adquiere el mismo nombre que esta iglesia, acoge por segunda vez pasos de palio como el de Nuestra Señora del Buen Fin y pasos de Cristo como el de Nuestro Padre Jesús Caído o el Santo Sepulcro, entre otros. Además, este año el autor exhibe tres nuevas miniaturas de gran valor sentimental para él: una recreación de la Virgen Nuestra Señora de Belén, a razón del cincuenta aniversario; otra de Nuestra Señora del Rosario, hecha con esmero para su mujer; y el paso jienense del Padre Jesús Cautivo, que esconde una historia ferviente de fe.

Al entrar en la exposición que refugia sus miniaturas, irrumpe el característico olor a incienso que impregna las telas damasco propias de la época de cuaresma. Multitud de imágenes cofrades cuelgan sobre ellas rodeando los pasos que lideran la pequeña sala. Al fondo, un amplio belén que muestra las escenas de La Pasión de Cristo, el primero de esta temática que se monta en Córdoba. Al volver la vista hacia las recreaciones en miniatura, observo la exactitud con la que han sido compuestas en tan solo 3 o 4 meses. “Cada rato que tengo en el día, por mínimo que sea, lo invierto en hacer retoques e ir avanzando en mis creaciones. Si es necesario, me quedo hasta la noche trabajando”, insiste Pérez.

Uno por uno, enseña los 18 pasos que han nacido entre sus manos. “Para recrearlos primero tengo que echarles miles de fotos a cada pequeño detalle del original. Luego saco las escalas a ordenador y las dibujo al nuevo tamaño correspondiente. Entonces, decido el material que debo utilizar para cada uno”, me explica. Todo resulta ser al final imaginación y mucha maña para este antiguo contable que data su pasión por la artesanía a los 5 años, cuando su tío fontanero le pedía ayuda en su trabajo. “Desde entonces, no me importa si es fontanería, electricidad o solería. Todo me gusta y me resulta fácil porque soy muy machacón y, al final, todo lo hago”, asegura entre risas.

A la exposición también acudió el obispo de la ciudad el pasado viernes, quien quedó encantado por la labor de este vecino que da vida a todo un barrio, pues sus miniaturas atraen a muchos devotos cofrades de toda la ciudad, pero también a representantes del Ayuntamiento o a clases enteras de niños que van de excursión solo para contemplar sus creaciones. José Pérez insiste en que todo lo hace por su barrio: “Llegué aquí en el 68 cuando aún no había nada y, a partir de entonces, lo he visto crecer. Valoro mucho mis calles porque es muchísimo lo que ofrecen de forma desinteresada”, y añade: “Esta es la satisfacción del deber bien hecho, de las labores sordas. Ya sabes lo que dicen: haz bien y no mires a quién”.

La forma única de Pérez de vivir la Semana Santa parece conmover a muchos de sus vecinos, que se acercan a escuchar sus historias sobre la creación y dedicación de algunos de sus pasos. El de Nuestro Padre Jesús Rescatado se muestra junto a un pequeño cartel en el que se puede leer: para nuestra nieta Ainhoa, con cariño de sus abuelos Charo y Pepe (2017). “Es el segundo paso que le regalo”, explica José, y al mirar hacia la miniatura del Padre Jesús Cautivo exclama: “¡Este o se muere conmigo o muero yo con él! Cada vez que recuerdo su historia se me ponen los pelos de gallina”.

La exposición se puede visitar hasta el 1 de abril en horario de mañana de lunes a sábado de 11:00 a 13:00 y de tarde de lunes a viernes de 18:00 a 20:00.