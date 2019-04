Casado Morente ofrece un pregón para “despertar almas y corazones”

El Teatro Municipal de Montoro Miguel Romero Esteo ha acogido el Pregón de la Semana Santa 2019, un anticipo de los días de Pasión que comienzan hoy, ofrecido por Julio César Casado Morente, quien se autodefine como “cofrade de a pie”.

El pregonero pretendió “hacer un llamamiento a la Semana de Montoro para despertar las almas y emociones de los corazones de los montoreños para vivir intensamente la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor”.

En declaraciones a el Día, Casado Morente manifestó que “al escribir el pregón ha despertado muchos sentimientos en mi interior, ha hecho que la Cuaresma de este año sea como ir montado en una montaña rusa”.

“La verdad que me considero un privilegiado y me tranquiliza el saber que todos los pregoneros anteriores han salido vivos del teatro, con lo cual entiendo que no habrá problema”, añadió. Para Casado Morente, “es un pregón que esta llorado, reído y que me ha permitido revivir experiencias que algunas tenía hasta olvidadas”.

El pregonero fue presentado por José León Solís, amigo personal y presidente de la Cofradía Sacramental del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.

Durante la exaltación de la Semana Santa montoreña actuaron la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Juan Mohedo, Banda de Cornetas y Tambores del Imperio Romano, el Piadoso y Antiquísimo Coro de Padre Jesús y María Santísima de los Dolores y las saeteras Feliciana Leiva y María Lucia Borreguero Leiva, entre otros.