El Magno Vía Crucis de Córdoba, en directo

El Magno Vía Crucis de Córdoba Vía Sacra de Occidente reúne este sábado 11 de octubre en Córdoba a más de una treintena de hermandades de la capital y la provincia. Un acontecimiento único que se celebra con motivo de la conmemoración del 600 aniversario del rezo del vía crucis en Occidente por parte del Beato Álvaro de Córdoba, patrón de las hermandades cordobesas.