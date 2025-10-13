Las mejores fotos de las imágenes del Magno Vía Crucis en la Catedral de Córdoba

La Santa Iglesia Catedral albergará hasta el próximo sábado a varias de las imágenes que formaron parte del Magno Vía Crucis de Córdoba. En el horario habitual de apertura al público, decenas de fieles, devotos y turistas han acudido desde el primer día a ver los pasos de las corporaciones de la capital y de la provincia que permanecen desde este pasado sábado en el interior del primer templo de la diócesis.
