Muchas fueron las cofradías que se atrevieron el Miércoles Santo de 2019 a poner sus pasos en la calle a pesar de que las inclemencias meteorológicas no lo aconsejaban. No obstante, también fueron muchas las que decidieron acortar sus recorridos para evitar males mayores.

Almodóvar del Río

La centenaria Hermandad del Cristo de la Veracruz, María Santísima de los Dolores en su Soledad, Cristo del Perdón y María Santísima de la Piedad celebró anoche su tradicional salida procesional por las calles de Almodóvar del Río. La cofradía, que fue fundada en 1561, optó por acortar su recorrido por la amenaza de lluvia.

Baena

Después de todo un día en el que los judíos echaron las cajas, se acerca el momento de la salida de la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Huerto y San Diego de la iglesia conventual de San Francisco. A lo largo de toda la jornada, coliblancos y colinegros tocaron juntos, pero ahora la cuadrilla de sayones monta guardia en la Cruz de Jaspe, ya que esta procesión pertenece a los blancos y ni un solo judío de la cola negra puede acercarse al templo. Así lo marca la tradición.

Mientras tanto, mirando al cielo, Nuestro Padre Jesús del Huerto asoma por el pórtico de la iglesia recibido ante la emoción y “¡vivas!” de numerosos devotos. Con anterioridad a la imagen titular de la cofradía, abre la carrera la Centuria Romana y la imagen de San Diego. Tras el Huerto, los evangelistas y trompeteros y la turba de judíos coliblancos, seguidos de la cuadrilla de sayones y de la hermandad de Jesús de los Azotes acompañado por los sones de sus tambores roncos.

También procesiona en este día la hermandad de Jesús de la Ventana y cierra el desfile la Virgen Dolorosa. Uno de los momentos más vistosos y esperados de este recorrido procesional tiene lugar en la plaza de la Constitución donde se representa el Prendimiento.

Cabra

La Semana Santa llegó a su ecuador en Cabra con un Miércoles Santo pendiente del cielo. Una jornada que se abrió con la cadenciosa caída del sol en el mismo corazón de la Villa. Allí, en la plaza de los Condes de Cabra, el público agolpado junto a la capilla de Capuchinos de las Reverendas Madres Escolapias fue un año más testigo de la salida más complicada de cuantas tienen lugar en el panorama cofradiero local, la del palio negro de la Virgen del Buen Fin cuyos costaleros, cuerpo a tierra, consiguieron sacar por su minúsculo dintel de piedra. Una vez suspendido el paso tras la compleja maniobra, ya todo fueron rostros de alegría y lágrimas al paso de la dolorosa estudiantil que, un año más, estuvo antecedida por un nutrido cuerpo de nazarenos.

Y de la juventud a la tradición. La que marca paso a paso, con compás pausado, el nazareno de las Necesidades. El conocido como Señor de las tres gracias que cada primer viernes de marzo protagoniza el mayor y más sentido besapié de la Cuaresma egabrense. Tras él larguísimas hileras de penitentes que consiguieron volver a conformar una estela luminosa que pareciera haber dejado la propia imagen a su paso.

Iznájar

En Iznájar, sobre las 21:00, salió desde la ermita de la Antigua la procesión del Amarrado a la Columna. La cofradía decidió acortar el itinerario por la amenaza de lluvia. Aun así, los nazarenos, vestidos con túnica marrón oscura, cubrerrostro bajo del mismo color, guantes blancos, capa y cíngulo dorados pudieron realizar estación de penitencia. La talla, de madera y tamaño menor que el natural, data cerca del 1700 y fue creada por talleres locales. El Señor aparece maniatado a una columna de fuste bajo, que se sitúa a sus espaldas.

La Rambla

La amenaza de lluvia quebró la ilusión del Miércoles Santo rambleño, y la Hermandad del Cristo de la Veracruz, Nuestro Señor de la Columna y la Virgen de la Esperanza decidió dejar sus pasos en la parroquia de la Asunción. Hubo rostros de tristeza entre los hermanos de esta cofradía fundada en 1992 y que cuenta con penitentes muy jóvenes. El templo abrió sus puertas e invitó al rezo del rosario a los cientos de fieles que lo llenaron en una noche en la que las bandas interpretar varias marchas.

Lucena

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Valle y María Santísima de la Amargura pudo cumplir con su salida del Miércoles Santo, iniciando sus dos pasos su estación de penitencia desde la parroquia de Santo Domingo. La cofradía –que se encuentra actualmente en una campaña de recepción de donativos para la construcción de una capilla para su imagen mariana– recorrió las calles de la ciudad para el lucimiento de sus titulares, recogiendo las manifestaciones de fe del mundo cofrade lucentino.

Este año, sin duda, ha sido especial para la cofradía. Ante la imposibilidad de salir desde su templo, la Sagrada Familia (El Valle), y la negativa de los Padres Franciscanos de que saliera desde la iglesia de Madre de Dios tal y como hizo en 2018, encontró casi in extremis el apoyo de la parroquia de Santo Domingo. Por lo tanto, esto ha hecho que su recorrido haya variado ligeramente respecto al pasado año, viviendo estas horas con gran sentimiento.

Montoro

La cofradía del Cristo de las Penas envolvió ayer la noche de Montoro en el silencio en su recorrido por las calle del casco histórico. Su acompañamiento musical no es otro que el ronco sonido de un bombo con una lenta cadencia de golpes y los cantos de capilla de la propia cofradía. La hermandad fue fundada en 1962 y ese mismo año realizó su primera estación de penitencia. Desde entonces, centenares de penitentes acompañan esta procesión, que deja momentos muy emotivos sobre todo por las calles más estrellas de la localidad.

Este año, la Banda de Música Cultural Juan Mohedo ha hecho también el acompañamiento musical al Cristo de las Penas.

Palma del Río

Cuando llega el Miércoles Santo, la postal cofrade llega con los hortelanos porque son quienes sacan a sus imágenes, las pertenecientes la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Concepción. Una cofradía fundada por este gremio agrario vinculado a los pagos de huertas de Pedro Díaz y La Graja, a las afueras del núcleo urbano. Ante la amenaza de lluvia, sin embargo, la hermandad optó por cancelar su estación de penitencia.

Todo ello entre túnicas de color anaranjado y capas azules, como vestimenta distintiva de sus nazarenos.

Pozoblanco

La hermandad de Jesús Rescatado al final no salió en procesión el Miércoles Santo en Pozoblanco, por lo que no se pudo contemplar una de las estampas más singulares de la Semana Santa de la provincia, la del paso de la Centuria de Soldados Romanos a caballo que precede el cortejo. Es la única imagen de Pozoblanco que es portada en un trono por hombres y mujeres. La hermandad asomó la imagen a las puertas de la parroquia de San Bartolomé para que los fieles pudieran contemplarla. La Banda de Cornetas y Tambores de Cristo de Medinaceli este año estrenaba instrumentos, que no se pudieron escuchar en la calle.

La del Miércoles Santo es una noche de contrastes en Pozoblanco y, frente a la tradición del Rescatado, a las 23:00 estaba prevista la salida de la hermandad de la Caridad, fundada en el año 2000, la más joven de la localidad. Hace su recorrido en absoluto silencio, sólo interrumpido por el sonido de cuatro tamboras roncas que abren el cortejo y una capilla musical que acompaña e invita al recogimiento y la oración.

Durante la estación de penitencia se reza el Vía Crucis, colocándose altares en cada una de las estaciones. Son dignos de mención los azulejos cerámicos que, con motivo del X aniversario de la hermandad, se colocaron a lo largo del itinerario con cada una de las estaciones de la Vía Sacra.

Priego de Córdoba

La plaza de la Constitución acogía ayer uno de los evento más característicos y peculiares de la Semana Santa prieguense: el Prendimiento, una muestra de teatro sacro que recrea los pasejes más destacados de la pasión de Jesús. El lavatorio, la última cena, la venta del Señor, la oración en el huerto y, finalmente, el prendimiento, tomaron vida.

Organizado por la Cofradía de Jesús en la Columna, esta representación es seguida cada año por decenas de prieguenses y también de todos aquellos que se acercan a este municipio de la Subbética durante estos días festivos. Una vez terminada la escenificación, el foco de atención se concentraba en la iglesia de San Juan de Dios, desde donde salían en procesión las imágenes del Cristo Preso y María Santísima del Mayor Dolor. Un año más, la salida fue uno de los momentos más bonitos y emocionantes de su estación de penitencia, debido a las maniobras milimétricas que deben realizar los costaleres de ambos pasos debido a la estrechez de la puerta. La banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Caridad de Vélez-Málaga seguía al paso de misterio, mientras que el paso de palio procesionó acompañado por la banda Maestro Paco Tenorio, de Arriate (Málaga).

Puente Genil

El Miércoles Santo pontanés fue pleno con la salida de las cuatro cofradías que procesionan en esta jornada: la de Nuestro Padre Jesús en el Lavatorio de los Pies, el Señor del Huerto y María Santísima de la Victoria, el Señor de la Humildad y Paciencia y, por último, Nuestra Señora de la Amargura. Sin embargo, aunque todas decidieron llevar a cabo su estación de penitencia, acortaron el recorrido ante el riesgo de lluvia. Entre los estrenos de este Miércoles Santo ha destacado el tocado de punto de aguja y pañuelo de bruselas (ambas piezas del siglo en XIX) que ha lucido María Santísima de la Victoria; una donación realizada por un grupo de hermanos.

Santaella

A las 20:30 estaban citados los nazarenos de la Hermandad del Cristo Amarrado a la Columna y María Santísima de los Dolores en la calle Alta, donde iniciaron, bajo un cielo cubierto, su tradicional desfile hasta la parroquia de la Asunción. A las 21:00, cruzó el pórtico de la Catedral de la Campiña el paso del Señor, portado por costaleros, para iniciar su recorrido por el Barrio de la Villa. Detrás, las andas de la Virgen y San Juan Evangelista. El recorrido por el barrio antiguo y la entrada a la Plaza Mayor fueron de nuevo algunos de los momentos más intensos del recorrido. Esta procesión es una de las más singulares del municipio, ya que forman parte de ella los descendientes de las familias Merino y del Moral, que fueron las que fundaron la cofradía, una tradición que aún se mantiene.

Villanueva de Córdoba

El Santo Encuentro es la única cofradía que desfila el Miércoles Santo por las calles de la localidad jarota. Las imágenes de la Virgen Dolorosa y Jesús Nazareno partieron a las 21:00 desde su casa de hermandad en la calle Industria, para adentrarse poco después en la carrera oficial, pendientes de la climatología con el fin de realizar todo el recorrido y escenificar uno de los momentos más emotivos, como es el Santo Encuentro en la plaza del Regajito. Esta hermandad estrena este año recorrido y horario de salida y ha estado acompañada en el desfile por la banda de cornetas y tambores Virgen de Luna y la Banda de Música de Villanueva de Córdoba.

Con información de Ernesto Mauriz, Rafael Morales, Sara Núñez, Antonio J. Roldán y Laura Serrano.