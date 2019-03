Francisco Gómez Sanmiguel defiende que la Semana Santa de Córdoba 2019 se presenta en un momento en el que las cofradías de la ciudad gozan de muy buena salud. “El número de hermanos se incrementa, además del número de nuevas hermandades e incluso de nuevas asociaciones que pretenden ser hermandades. Estamos viviendo una época de gran pujanza en barrios que anteriormente no eran tradicionalmente cofrades y eso demuestra que la salud de las cofradías es muy buena”, reflexiona. Y también defiende que se presenta “con mucha ilusión y muchas ganas de seguir consolidando la nueva carrera oficial, que por tercer año llega a la Catedral; con la intención de ir puliendo los pequeños detalles que se van observando en ella, mejorándola. Siempre hay margen de mejora y estamos en ello”.

–Este año parece que está la cosa más tranquila respecto a las voces que se alzaron en contra del cambio, ¿quizás porque la sociedad cordobesa se va haciendo a ese cambio que ha supuesto tener la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral?

–Es lógico que a medida que van pasando los años los cordobeses vayan viendo esta carrera oficial como suya. Fue un cambio bastante drástico y era normal que al principio la gente se sintiese un poco desubicada. Poco a poco se va viendo cómo se puede acceder, cómo se puede disfrutar de esta carrera oficial y creo que la ciudad lo va asimilando y que incluso va viendo que es mucho mejor carrera oficial que la de antes.

–Una carrera oficial que varía poco con respecto a la de 2018

–Sí, va a a ser prácticamente igual. Varía que se va a trabajar con algunas de las alturas de los palcos para mejorar la visibilidad y la comodidad de las personas que van allí a ver nuestras estaciones de penitencia. Y también por la creación de una rampa que va a permitir un mejor acceso para las hermandades a la Catedral a través de la Puerta del Perdón, con una mayor comodidad, sin que los costaleros sufran como sufrían en los años anteriores.

–Una de las novedades que pretendían desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías para la Semana Santa 2019 era la del reglamento de estaciones de penitencia que al final ha sido desestimado en pleno por los hermanos mayores y que imponía sanciones a las corporaciones por no respetar horarios e itinerarios, ¿se descarta definitivamente?

–Digamos que el reglamento no se aprobó por una serie de cuestiones técnicas y además algunos de los hermanos mayores expresaron su deseo de disponer de más tiempo para poder estudiarlo con más profundidad. No obstante, la idea que salió del Pleno es que es necesario ese reglamento, dar una normativa o un marco normativo al paso de las hermandades por la carrera oficial, con el fin de que el beneficio de una hermandad no sea el perjuicio de otras muchas, sino que todas nos beneficiemos.

–O sea, que seguirán trabajando para que sea una realidad.

–Seguiremos trabajando en ello. Tenemos un reglamento que tipifica el tipo de faltas que se cometen en las estaciones de penitencia, pero no establece sanciones. Con este reglamento tan específico de estaciones de penitencia lo que se trataba era de complementar ese otro reglamento. ¿Cuál es el problema? Que aquí sí que se tipifican las sanciones, pero no se tipifican las faltas en cuanto a leves, graves y muy graves. Ese desajuste en cuanto a la terminología es lo que nos comentan algunos hermanos mayores que debemos ajustar.

–Ha hablado de que el mundo cofrade goza de buena salud también por el aumento de unas nuevas hermandades que aún no realizan estación de penitencia en una Semana Santa, la de Córdoba, en la que salen en procesión 37 corporaciones. ¿Caben más hermandades en la Semana Santa de Córdoba?

–Caber claro que caben. Lo importante es que cuando una de esas hermandades se incorpore a la Semana Santa lo haga para sumar, que venga a aportar a nuestra Semana Santa, que lo haga en un nivel, sino igual, sí parecido a las hermandades que ahora mismo realizan su estación de penitencia en ella. Lo que se trata es de evitar que se pueda producir una incorporación de una hermandad con poca base de hermanos o dentro de un estilo que no sea acorde a la Semana Santa de Córdoba.

–¿Esas nuevas futuras incorporaciones pueden suponer que Córdoba llegue a tener una Madrugada de la que carece?

–Bueno, cuando esas hermandades decidan incorporarse será el momento de plantear en qué lugar de la Semana Santa lo quieren hacer. Evidentemente cabría esa posibilidad, pero eso ya dependerá de que las hermandades quieran entrar en esa jornada o de que alguna de la hermandades que hay ahora en la Semana Santa quiera dar el salto a esa jornada.

–¿No necesita la Semana Santa de Córdoba reforzar la madrugada para crecer aún más?

–A la Semana Santa de Córdoba todo lo que se le pueda incorporar será bueno. Que sea una madrugada o que sea un mayor número de cofradías en procesión por día va a depender de la voluntad de las hermandades. A día de hoy tenemos una madrugada con una única hermandad [la de la Buena Muerte] y es a lo que estamos acostumbrados desgraciadamente desde hace bastante tiempo. No obstante, soy de la opinión de que una madrugada cordobesa con más cofradías podría también tener éxito en la ciudad.

–Hablando de esas prohermandades que aspiran en un futuro a realizar estación de penitencia en la Semana Santa, hace unos días desde la Agrupación emitieron un comunicado mostrando la decepción del colectivo cofrade con el Ayuntamiento por no permitir utilizar un centro cívico a la Prohermandad de la O.

–Tal y como se dice en el comunicado, los cofrades nos sentimos un poco marginados con respecto al resto de la ciudadanía. Los centros cívicos son centros que se sustentan por todos los cordobeses, incluidos los cofrades, que somos muchos, por lo que no entendemos por qué otros colectivos sí pueden utilizarlos y nosotros por el mero hecho de tener un trasfondo religioso no podemos hacerlo.

–Pero es que, según el reglamento, estos centros no se pueden ceder para usos religiosos...

–Sí, se habla de que no se pueden ceder estos centros para usos religiosos y tampoco para usos políticos. Y sin embargo vemos como hay partidos que celebran asambleas en ellos. Todo esto lo único que nos hace ver es que parece que los cofrades somos ciudadanos de segunda categoría por el hecho de ser cofrades, cuando realmente somos una parte muy importante de la ciudad, que contribuimos con nuestros impuestos al sostenimiento de estas instalaciones y que, sin embargo, se nos niega la utilización de las mismas cuando, insisto, otros colectivos quizás con menos representación incluso en la ciudad pues sí pueden usar libremente estos centros cívicos. Y repito que en este caso no se trata de que la procesión vaya a salir de este centro, la procesión va a salir del templo, para lo único que se ha pedido ese local es para poder montar un paso y que ese paso salga de allí porque las dimensiones de la puerta de la parroquia no permiten que se pueda hacer en la misma. No estamos mancillando el local ni estamos afectando para nada a su uso cotidiano, simplemente pedimos la utilización durante unas horas un día para poder hacer esa salida, no creo que estemos pidiendo nada que vaya ni en contra de los principios de este Ayuntamiento, ni de la utilización de estos locales, ni de nada que no sea una cosa totalmente normal.

–Esto ocurre cuando el mandato municipal está a punto de expirar, un mandato de tiras y aflojas entre el Ayuntamiento y el mundo cofrade, ¿se han sentido en algún momento algo así como perseguidos?

–Bueno, en momentos puntuales como en éste de la O sí es cierto que nos sentimos marginados, discriminados, pero a lo largo de los cuatro años la verdad es que el trabajo con el Ayuntamiento ha sido un trabajo fluido. Con [el teniente de alcalde de Presidencia] Emilio Aumente hemos estado coordinados continuamente y para nada nos hemos sentido perseguidos. Sí es cierto, insisto, que en algunos momentos puntuales sí que sentimos cierta discriminación, incluso llámalo si quieres cierto abandono por parte de nuestro Ayuntamiento. Pero bueno, entendemos que es un gobierno difícil dentro de una coalición en la que no siempre se puede hacer lo que uno quiere y en la que hay que estar a expensas de los socios.

–Al principio le he referido que la cosa está muy tranquila para ustedes en los prolegómenos de la Semana Santa con respecto a la carrera oficial porque en los dos años anteriores recibieron muchísimas críticas...

–Simplemente, somos conscientes de que hay una serie de colectivos ciudadanos, vecinales o como quieras llamarlos que evidentemente tienen un sesgo político de izquierda, de extrema izquierda, que son contrarios a cualquier movimiento que tengamos desde la iglesia. Estos señores siempre van a estar ahí y siempre van a estar enfrente mostrándonos su oposición e intentando torpedear todo lo que hagamos. Insisto en que para nada nos sentimos perseguidos ni nos hemos sentido nunca ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la sociedad cordobesa.

–¿En esos momentos considera que el Ayuntamiento debería, como colectivo de la ciudad que son, haberles apoyado más?

–Está claro que las cofradías aportan mucho a la ciudad y que la Semana Santa aporta mucho a la ciudad, por lo que lo normal sería que se nos apoyara más, pero hay un gobierno en coalición, cada uno tiene que satisfacer a sus votantes, a sus grupos, y esto provoca que muchas veces nos encontremos un poco ahí como la pelota que se tira uno contra otro. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe estos cuatro años se ha ido trabajando con el Ayuntamiento y se han producido cambios importantes. Porque, por ejemplo, el traslado de la carrera oficial a la Catedral se ha hecho con este gobierno municipal. Entonces, no podemos quejarnos de que no se nos haya ayudado, pero sí es cierto que en momentos puntuales te sientes un poco discriminado o abandonado ante determinadas actitudes que estás viendo que no son normales frente a la importancia que tienen hoy en día las cofradías en la ciudad y lo que la celebración de la Semana Santa genera para la ciudad. Es indiscutible la riqueza que generamos las cofradías en la ciudad.

–Están inmersos en la celebración del 75 aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba...

–Y también del 25 aniversario de la coronación canónica de la patrona de las cofradías, la Virgen de la Fuensanta.

–Sí, también en ese 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta. Una de las grandes actividades de esa conmemoración es la Magna Nazarena que se celebrará antes de fin de año, ¿en qué punto está la organización de la misma?

–Tratamos de montar una exposición en un espacio cerrado como es la Catedral y nos encontramos con 44 pasos de muy distintas facturas y dimensiones. Hemos tenido una primera fase de recogida de información en cuanto a búsqueda de medidas, de longitudes, de alturas, para ver dónde podemos ubicar cada uno de estos pasos de forma que la exposición tenga un sentido museográfico, que no sea un simple aparcamiento de pasos. Y ahora estamos en el proceso de elaboración del proyecto de la exposición que ya la comisaria tiene prácticamente ultimado a falta sólo de una única hermandad que tiene que decidir si va a acudir o no, que es la del Nazareno de La Rambla. En función de que acuda o no la exposición girará de una forma o girará de otra. Una vez que pase la Semana Santa vendrán las reuniones con las distintas hermandades participantes para ir concretando los aspectos sobre cómo se va a financiar, cómo se va a llevar a cabo la exposición, los traslados, la ubicación de los pasos que vienen de fuera...

–En año y medio expirará su mandato como presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, un mandato en el que su junta de gobierno ha conseguido llevarse la carrera oficial a la Catedral viendo ese gran proyecto hecho realidad, ¿hay algún otro proyecto que al contrario del de la carrera oficial le frustre no poder haber llevado a cabo?

–Tengo una batalla desde hace años abierta con la renovación de los estatutos de la Agrupación. Desgraciadamente no lo puedo llevar a cabo yo porque no soy jurista, si fuera jurista ya me habría sentado a renovarlos. Mi otra gran espinita clavada es la de ese museo cofrade que sin éxito planteamos a los últimos gobiernos locales, un proyecto que hubiera sido muy bonito y también culturalmente muy interesante para la ciudad.