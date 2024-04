Córdoba cierra una Semana Santa "nefasta" por las intensas lluvias

Se acabó. La Semana Santa de Córdoba ha llegado a su fin y lo ha hecho tal y como comenzó, con lluvia. El paso de la borrasca Nelson ha dejado para la historia una Semana de Pasión condicionada por las constantes precipitaciones, tormentas y fuertes rachas de viento y, con ello, la suspensión de numerosas estaciones de penitencia; la última este mismo Domingo de Resurrección. La cofradía de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría que no ha podido salir desde la iglesia de Santa Marina, en el caso de la capital, y también en numerosos pueblos de la provincia.

En total, de las 38 hermandades que tenían que hacer estación de penitencia a lo largo de esta semana en Córdoba capital, solo lo han hecho cuatro de manera completa: la Entrada Triunfal en Jerusalén, Císter, Sentencia y Vía Crucis. Las cuatro lograron sacar a sus titulares a la calle el Domingo de Ramos y el Lunes Santo, a pesar del pronóstico de lluvia. No obstante, el Amor, la Vera-Cruz y la Agonía salieron, pero tuvieron que resguardarse en el interior de la Santa Iglesia Catedral por las precipitaciones.

El resto de jornadas, desde el Martes Santo hasta este Domingo de Resurrección ninguna hermandad ha podido procesionar y llegar a la carrera oficial por culpa de la lluvia. Desde entonces, las imágenes han sido de llantos en el interior de los templos por parte de los nazarenos y de los costaleros que se habían preparado durante todo el año para poder participar en los cortejos profesionales de esta Semana Santa.

A pesar de las inclemencias del tiempo, han sido numerosos los cordobeses que se han acercado durante estos días al interior de las parroquias para visitar los pasos, ver los estrenos que no han podido dar a conocer las cofradías en sus procesiones en la calle, y también para rezar ante ellos.

Una inestabilidad meteorológica diaria que ha hecho imposible una celebración normal de la Semana Santa. Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Olga Caballero, ha calificad no ha tenido reparos en tildar de "nefasta" estos días. Una Semana Santa, ha continuado, que "ha sido nefasta; no he conocido un semana igual".

Y es que, la lluvia ha empañado las ganas y la ilusión de toda una ciudad a costa de la lluvia, con la que se ha logrado "calmar la sed de agua que hay en toda Andalucía", ha añadido. Caballero, por otra parte, ha recordado que en este Domingo de Gloria "tenemos al Resucitado y, como buen cristiano, solo puedo decir que Cristo está vivo; no puedo decir nada más".

Sin duda, una Semana Santa esta la de 2024 en la que Córdoba apenas ha podido disfrutar de sus procesiones y que deja un triste recuerdo a pesar de lo beneficioso de la lluvia. La presidenta de la agrupación de Hermandades y Cofradías ha hecho hincapié en estas "nefastas" consecuencias que la lluvia ha traído para la Semana Mayor de córdoba, al reconocer que "no hay prisma bueno" por donde verlo.

También ha aludido al papel que han tenido las cofradías cada día a la hora de ponerse en la calle o no ante las malas previsiones meteorológicas: "A veces por media hora creemos que acertamos y al final nos mojamos más". También ha recordado la necesidad de "saber tomar decisiones que son difíciles" y en un claro tono irónico -que ha confesado- ha asegurado que "las hermandades no se equivocan nunca, siempre es la agrupación".

Elecciones

Esta ha sido la última Semana Santa de Olga Caballero al frente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, ya que ha anunciado a este periódico que no se presentará a la reelección. Fue en septiembre de 2020 cuando resultó elegida, en una candidatura que fue la única que se presentó a las elecciones, tras los ocho años de mandato en los que la agrupación estuvo presidida por Francisco Gómez Sanmiguel.

La candidatura de Caballero obtuvo 35 votos a favor, mientras que nueve fueron sido en contra, cuatro en blanco, y uno fue declarado nulo. Su elección, además, representó un gran punto de inflexión en la entidad cofrade, puesto que ha sido la primera mujer que se ha puesto al frente de la corporación en su más de 80 años de vida.

Caballero, además, llegó al cargo en plena pandemia del coronavirus, tras la suspensión de la Semana Santa de 2020 y la de 2021. "He tenido mala suerte por los dos años de pandemia sin Semana Santa y este por el agua", ha aseverado. Ahora que va a cerrar esta etapa, la presidenta ha considerado que "tengo la conciencia super tranquila" y ha añadido que en estos cuatro años "ha intentado llevar la Semana Santa hacia arriba". "Terminaré con el Corpus y, eso será el broche de oro", ha concluido.

Las elecciones del que será su sucesor, según sus previsiones, tendrán lugar entre el 20 y el 25 del próximo mes de junio.

Hermandades de Gloria

Tras la Semana Santa, llega ahora a Córdoba el tiempo de las hermandades de Gloria. Será este próximo sábado 6 de abril cuando tendrá lugar el pregón de estas advocaciones. En esta ocasión, la persona elegida para ofrecer esta exaltación ha sido el fraile trinitario Manuel García López. El pregón se celebrará en el Teatro Góngora y contará con el acompañamiento musical de Nuestra Señora de la Esperanza.

Apenas cinco días más tarde, el 11 de abril llegará el pregón de Santo Domingo, que ofrecerá el escritor Manuel Gahete Jurado en el Real círculo del a Amistad.

Tras ellos llegará el momento de los pregones de la hermandad filial del Rocío de Córdoba y el de la Romería de Linares y también de la Romería de Santo Domingo.

El próximo 5 de mayo, por su parte, está prevista la procesión de la hermandad de la Virgen de la Cabeza, que recorrerá las calles del Casco Histórico de Córdoba.