La Agrupación de Cofradías descarta que el coronavirus afecte a la Semana Santa de Córdoba

El coronavirus ya se ha hecho presente en Andalucía. La Consejería de Salud y Familias ha confirmado cinco nuevos casos en la comunidad autónoma, concretamente en Almería, Marbella (Málaga) y Fuengirola (Málaga), todos ellos importados, por contacto con personas infectadas fuera de la región, sumándose así al paciente de 62 años ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla desde el miércoles y que presenta una "buena evolución", según la Administración autonómica.

Pese a este panorama, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez Sanmiguel, ha insistido en que "en la actualidad" no se dan las circunstancia para que la pandemia afecte a la celebración de la Semana Santa en la ciudad. "Creo que no, que ahora mismo no se dan las circunstancias que hagan pensar que pueda peligrar la Semana Santa, creo que no hay riesgo en ese sentido. No hay ningún caso en Córdoba. No sé como irá evolucionado la pandemia, pero creo que no hoy perspectiva de que pueda peligrar", ha sentenciado.

Todo ello en una ciudad turística por excelencia como es Córdoba y en un contexto internacional en el que, por ejemplo, Arabia Saudía ha decidido suspender temporalmente la entrada a los peregrinos que visitan la mezquita del profeta Mahoma y los lugares sagrados del Islam en La Meca y Medina, así como a turistas de países afectados por el coronavirus. También en un contexto en el que el desfile de la casa de moda Armani durante la Milán Fashion Week 2020 envió modelos a la pasarela en un teatro vacío por el mismo motivo.