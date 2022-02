El exjefe de la Policía Local de Benamejí acusa de ilegalidades a la alcaldesa, que se querellará

El exjefe de la Policía Local de Benamejí, Raúl Campaña, ha difundido públicamente un vídeo de 20 minutos de duración en el que sostiene que la alcaldesa, Carmen Lara (PSOE), dirige a la Policía Local como "una red clientelar", entre otras acusaciones sobre supuestas ilegalidades en el cuerpo. Como reacción, Lara ha anunciado que Campaña "tendrá que responder ante la Justicia por injurias, calumnias e intromisión al honor".

Campaña, que fue cesado por Lara como jefe de la Policía Local el pasado noviembre, volviendo entonces a su puesto de agente, ha señalado en el citado vídeo que "los agentes de la Policía Local de Benamejí están acosados y ella lo sabe". "Benamejí tenía que tener diez policías, y tiene cinco", añade. Y dice que Lara le ha cesado en sus funciones de jefe "en represalia directa y como venganza a una denuncia por una ilegalidad sobre una plaza de interinos en la Policía Local, algo que prohíbe la Ley".

"Esto era un asunto tabú -prosigue Campaña en el vídeo- que no se podía tocar, y [Carmen Lara] se amparaba en que era un problema heredado. Yo he denunciado como Policía Local esta ilegalidad", pues "aquí existe la figura de un interino que lleva 22 años cobrando un sueldo, y cuando se pudo presentar a unas oposiciones no lo hizo". "A este individuo se le permite que siga siendo Policía", y "la alcaldesa lleva seis años manteniendo en el cargo a esta persona, y a mí me ha manifestado que no iba a darle una solución, y que si lo denunciábamos íbamos a pillar repaso, cosa que ya ocurre, porque se nos está degradando".

Ante ello, la alcaldesa ha señalado que, a tenor del "vídeo publicado en redes sociales por Raúl Campaña López", exjefe de la Policía Local de Benamejí, "este señor tendrá que responder ante la Justicia, por injurias, calumnias e intromisión al honor".

Junto a ello, la alcaldesa ha aclarado que Campaña "fue relevado de su cargo como jefe de la Policía Local ante el escrito presentado por miembros de la Policía Local de Benamejí que exponían la situación de acoso que vivían, lo cual motivó el cese, y ahora en represalia actúa manipulando y calumniando para dañar en lo personal".

Lara ha afirmado, por último, que "cada una de mis actuaciones al frente del Ayuntamiento de Benamejí son en beneficio de los intereses de los vecinos y vecinas del municipio, quienes conocen a la perfección el proceder de este señor, que tendrá que responder y dar explicaciones ante la Justicia, que es quien pondrá fin a todo este asunto".