La vida del gran cantaor de flamenco Fosforito, en imágenes
Flamenco
Hacemos un repaso fotográfico a la trayectoria del gran cantaor Antonio Fernández Díaz Fosforito, leyenda del flamenco, que ha fallecido este jueves, 13 de noviembre, en Málaga. Natural de Puente Genil, está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el primer Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios.