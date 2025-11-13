La vida del gran cantaor de flamenco Fosforito, en imágenes

Fosforito, el día de la apertura del centro de flamenco que lleva su nombre en Córdoba en junio de 2013.
Hacemos un repaso fotográfico a la trayectoria del gran cantaor Antonio Fernández Díaz Fosforito, leyenda del flamenco, que ha fallecido este jueves, 13 de noviembre, en Málaga. Natural de Puente Genil, está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el primer Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios.

"Córdoba siempre ha contado conmigo y yo siempre le he entregado el alma”

1/20 Fosforito recibe la Llave del Cante en el Teatro Cervantes de Málaga en octubre de 2005. / El Día
2/20 Llave de oro del cante entregada a Fosforito. / José Manuel Cabezas
3/20 Fosforito y Fernando Quiñones, junto a Antonio y Curro Mairena, en una foto de 1972. / El Día
4/20 Boda del cantaor (1962), celebrada en Málaga y en la que ejercieron de padrinos en cineasta Edgar Neville y la cantante Rocío Dúrcal / El Día
5/20 Fosforito y Pablo García Baena en Antequera, en abril de 2004. / Sergio Camacho
6/20 Fosforito en su casa de Málaga en abril de 2004. / El Día
7/20 Fosforito tocando la guitarra. / Jorge Guerrero
8/20 Fosforito en la entrega del Premio Niña de los Peines a Paco de Lucía con Paco Cepero y Luis Cobos en mayo de 2002. / Antonio Pizarro
9/20 Fosforito, en la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba de 2008. / El Día
10/20 Fosforito en la inauguradción del busto con su imagen en el Paseo del Romeral de Puente Genil en noviembre de 2014. / José Manuel Cabezas
11/20 Fosforito, en los cursos de verano de Ronda, en julio de 2005. / García Vivas
12/20 Fosforito con Manuel Silveria.
13/20 Fosforito firma en una de las barricas de Bodegas Campos, en diciembre de 2012. / El Día
14/20 Fosforito, el día de la apertura del centro de flamenco que lleva su nombre en Córdoba en junio de 2013
15/20 Isabel Barrientos y Fosforito en octubre de 2015. / El Día
16/20 Fosforito en la Bienal de Flamenco de Málaga de 2019. / Javier Albiñana
17/20 Fosforito tras recibir el II Premio Paco Toronjo a Leyendas del Flamenca en Huelva en 2023. / El Día
18/20 Fosforito, en el Festival de Cante Grande de Puente Genil, en agosto de 2025. / José Manuel Cabezas
19/20 Fosforito, tras su nombramiento como hijo adoptivo de Málaga el pasado mes de febrero. / El Día
20/20 Fosforito deposita en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes su legado en mayo de 2024. / Instituto Cervantes

