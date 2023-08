Los vecinos de Pozoblanco estallan en directo ante las cámaras de Televisión Española por las colas del agua: "¡Estamos hartos!"

"¡Queremos agua ya!". "¡Estamos hartos!". Con estos gritos, han recibidolos vecinos de Pozoblanco a las cámaras de Televisión Española durante la emisión de un directo del programa Hablando Claro cuando grababan las colas en las cisternas para conseguir agua potable. Fue el germen de una manifestación improvisada de los ciudadanos, que se fueron convocando en la plaza de Santa Catalina de Pozoblanco a través de las redes sociales y del boca a boca.

Después de cuatro meses sin agua potable "los habitantes de Los Pedroches han querido dejar claro que ya no aguantan más esta situación que por ahora no tiene visos de solucionarse", ha explicado la plataforma Unidos por el Agua.

La vicepresidenta del colectivo, Daría Romero, ha manifestado ante las cámaras que “los habitantes de la zona Norte de Córdoba no pueden seguir soportando esta situación que ataca directamente a los derechos de los ciudadanos, ya que se nos está negando el bien más básico y principal para la vida como es el agua potable". "No podemos seguir viniendo con garrafas a las cisternas como si estuviéramos en los años 50, con los consecuentes problemas que esto acarrea para nuestra vida cotidiana y que no se nos olvide la alarmante situación de nuestros ganaderos”, ha incidido.

Son ya más de cuatro meses desde que viven esta "dramática situación". Así que Romero ha apelado a todas las instituciones “a que se pongan a trabajar conjuntamente por devolvernos nuestros derechos". "Es urgentísimo potabilizar el agua de La Colada a la vez que comenzar la conexión de los tres pantanos de Puente Nuevo, La Colada y Sierra Boyera”.

La vicepresidenta ha destacado que, “desgraciadamente, esta tierra ha tenido que luchar siempre por todo". "Hoy hemos demostrado y seguiremos demostrando que vamos a volver a hacerlo. Vamos a pelear unidos por nuestros derechos y que no quepa la menor duda que volveremos a conseguirlo", ha advertido.