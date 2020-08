Los vecinos de Carcabuey protagonizan una campaña para que los jóvenes usen la mascarilla

“¿Tanto te incomoda llevar mascarilla? Tu vecino David García la usa más de ocho horas cada día mientras trabaja. Lo hace por su salud, por la de su familia, por la de sus amigos, por sus vecinos y por ti”. Este es uno de los muchos mensajes que el Ayuntamiento de Carcabuey está difundiendo en los últimos días para concienciar sobre el uso de este sistema de protección entre la población más joven, sobre la que este verano se han centrado todas las miradas en el conjunto de España por los brotes de covid-19 relacionados con el ocio nocturno.

Aunque en el municipio de la Subbética cordobesa, de 2.500 habitantes, no se ha detectado ninguna infección reciente y durante la primera oleada Salud únicamente confirmó dos casos, el Ayuntamiento ha querido adelantarse y promover el uso de la mascarilla, que por ahora es la única vacuna existente contra el virus. El alcalde alcobitense, Juan Miguel Sánchez (IU), explica que la campaña incluye 16 carteles con otros tantos mensajes, que protagonizan vecinos de todas las edades. Ha sido ideada por Bárbara García, graduada en Márketing y que lo ha hecho “de manera altruista”, agradece.

“Se ha querido contar con gente real para que así el mensaje sea más directo. No es lo mismo ver en un cartel por la calle o en Facebook a tu abuela que a una persona anónima”, reflexiona el primer edil, que advierte cierta relajación entre la población más joven, sobre todo, en los locales de ocio. “Vas a un bar y ves que no guardan la distancia y que tienen la mascarilla quitada. Parece que ahí no te va a pasar nada”, avisa.

“Mi mascarilla me protege. La tuya también”, dice en uno de los carteles Manuel Castro, jubilado. “Nosotros ya hemos cumplido. Ahora te toca a ti”, advierte Antonio Rico en otro. “Cuidarte es cuidarnos”, dicen Araceli Ballesteros y Silvia Córdoba. “Tomarte una copa no te hace inmune”, previenen Silvia Rodríguez y Raquel Marín desde su panadería. La campaña lleva por lema Carcabuey sale seguro.