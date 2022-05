El malestar "está encendido" en los sindicatos por la macroárea sanitaria del Sur de Córdoba

Los sindicatos sanitarios, avalados por la Junta de Personal del área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, se concentrarán en contra de la macroárea sanitaria del Sur de la provincia y ante "la falta de diálogo y de respuesta" de la Consejería de Salud de la Junta que "no responde a las quejas interpuestas por la creación de la macroárea sanitaria", resultante de integrar a los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil en una misma área "excesivamente extensa", cuestión que "dificulta la gestión y la atención sanitaria".

Los sindicatos han denunciado que existe malestar entre los representantes de los profesionales, que han expresado en distintas ocasiones su posición contraria a la macroárea, sin que haya respuesta ante la solicitud realizada formalmente de crear dos áreas de gestión sanitaria en el Sur de la Provincia, una en la Subbética con el Hospital Infanta Margarita y los 160.000 habitantes de su área de influencia, y otra área sanitaria la de la Campiña Cordobesa, con los hospitales de Montilla y Puente Genil y los 100.000 habitantes del área de influencia.

Así, Satse, CCOO, UGT, CSIF, FATE y USAE acordaron continuar las movilizaciones "ante el silencia de la Junta de Andalucía". El malestar existente entre los profesionales "está encendido" ante la falta de respuesta a las distintas iniciativas emprendidas por la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, los Comités de Empresa de los hospitales de Montilla y de Puente Genil y los sindicatos del sector sanitario.

Los sindicatos recuerdan desde la parte profesional que "el conflicto actual surge con motivo de la integración de las agencias sanitarias andaluzas en el Servicio Andaluz de Salud, lo que supuso en el Sur de Córdoba la integración en el SAS de los hospitales de Montilla y de Puente Genil pertenecientes hasta finales de 2021 a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, que al unirlos con el Infanta Margarita de Cabra configuró un escenario complejo con más de 260.000 habitantes, tres hospitales, 30 municipios y una gran dispersión geográfica", indicando las organizaciones sindicales que "tenemos dificultades para gestionar los asuntos de los profesionales ante un escenario tan complejo".

Tanto la Junta de Personal como los Comités de Empresa de los Hospitales ya rechazaron hace meses por unanimidad de todos sus integrantes la propuesta al macroárea impuesta por el SAS, alegando que "hace más difícil y compleja su gestión" y que "va a suponer una fuga de profesionales que huyen de estructuras complejas como la que se quiere imponer", algo que "no podemos permitirnos ni los ciudadanos ni los trabajadores del sector".

Desde los sindicatos afirman que "hoy existe déficit de médicos y de enfermeras, y el macro área no sólo no va a solucionar esta situación, sino que la va a agravar convirtiendo el Sur de la provincia en una zona de difícil cobertura de profesionales sanitarios", lo que "afectará sin duda a unos ciudadanos que ya denuncian falta de profesionales" tanto en los centros de salud como en los hospitales. La junta de personal exige al SAS un criterio transversal e igualitario para toda Andalucía.

Desde la Junta de Personal y desde los Comités de Empresa se acusa a la Consejería, de Salud de "discriminar al Sur de Córdoba", afirmando que "existen antecedentes y jurisprudencia gestora, en la que, ante situaciones similares, siempre se ha optado por crear áreas sanitarias de menor tamaño" y se solicita al SAS "celeridad en el diálogo y en la respuesta", indicando las organizaciones sindicales que "no es intención de la Junta de Personal arrastrar el conflicto a la campaña electoral", insistiendo que "será culpa de la Consejería de Salud no haber resuelto esta situación antes, ya que desde mediados de enero estamos trabajando para reconducir el error de crear la Macro Área que trata de imponer el SAS", cuestión que ya han manifestado tanto los profesionales como los ciudadanos que "no solamente no es acertada, sino que va a suponer un lastre al desarrollo de la sanidad publica en el Sur de la provincia".