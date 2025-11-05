Unos encapuchados roban en una tienda de productos gourmet de Lucena: "Nos hemos quedado en shock, tenemos miedo"

"Nos hemos quedado en shock, tenemos miedo". La Policía Nacional investiga el robo en un establecimiento de productos de alimentación de alta gama de la localidad cordobesa de Lucena perpetrado en la noche de este miércoles. El establecimiento, Valle de Aras, es una boutique gourmet ubicada en el kilómetro tres de la carrera de Rute con más de 600 referencias, la mayor parte jamones y quesos.

Los ladrones, tres encapuchados, intentaron entrar en el local por la puerta principal golpeándola con un mazo pero, al no conseguirlo, optaron por un acceso lateral, que sí lograron reventar, como ha explicado Beatriz García, la portavoz de esta empresa familiar con 15 años de historia.

Daños en la boutique gastronómica Valle de Aras, en Lucena. / El Día

Las cámaras de vigilancia, a las que ha tenido acceso El Día de Córdoba, recogen el momento en que los tres delincuentes, que se cubren la cabeza con el gorro de sus sudaderas, destrozan la puerta. Una vez en el interior, uno de ellos arranca la caja registradora, muy voluminosa, de 40 kilos de peso, y logra llevársela. Los encapuchados también se hacen con varios jamones. En el exterior, una cuarta persona los espera en un vehículo para huir; hasta el momento, no han sido localizados.

El segundo robo en dos años

"Tenemos miedo, es la segunda vez que nos pasa en poco tiempo", ha advertido García, quien ha recordado que el año pasado la empresa ya sufrió un asalto similar. En aquella ocasión, los asaltantes empotraron un coche contra la cristalera delantera y abandonaron el vehículo destrozado. "Ha sido un año muy duro, porque se llevaron mucho material y causaron importantes destrozos. Y ahora se vuelve a repetir, por lo que arrastramos dos años de cojera. Todo está siendo muy difícil", ha lamentado la empresaria.

Mientras hacen recuento de las pérdidas provocadas por este segundo incidente, la familia de Valle de Aras intenta reponerse para atender a la clientela "de la mejor manera posible", ya que a estas alturas del año muchas familias empiezan a llenar las despensas con buenos productos con vistas a las fiestas navideñas.

"Lucena es una ciudad segura", defiende el alcalde

Este martes precisamente, el Ayutamiento lucentino celebró la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde Aurelio Fernández y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, en la que se analizó la situación del municipio y se coordinaron los dispositivos especiales para los próximos meses.

Reunión de la Junta Local de Seguridad de Lucena. / El Día

El encuentro puso de manifiesto la "buena coordinación" entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, así como la tendencia positiva de los indicadores de criminalidad, a la espera de conocer los últimos datos oficiales tras un primer semestre del año en el que los delitos descendieron un 10% respecto al mismo periodo de 2024. Esto refleja, según destacó el alcalde, “una evolución favorable fruto del trabajo conjunto y constante”. Fernández agradeció la implicación de todos los cuerpos policiales “por su labor diaria y su cooperación ejemplar”, subrayando que “Lucena es una ciudad segura y comprometida con la prevención y la convivencia ciudadana”.

La subdelegada del Gobierno, Ana María López, valoró el clima de colaboración existente entre administraciones y destacó el trabajo que desarrollan la Policía Nacional y la Guardia Civil en materia de ciberdelitos, protección a mayores y violencia de género, señalando que “el número de mujeres atendidas dentro del sistema Viogen se mantiene estable, aunque no podemos sentirnos satisfechos mientras exista una sola víctima”. López recordó además que la cobertura de efectivos en Lucena alcanza casi el 100% en Policía Nacional y el 86% en Guardia Civil, con previsión de incrementarse tras las nuevas incorporaciones.

La Junta Local abordó también el dispositivo especial de seguridad para la campaña de la aceituna, que contará con la participación de los equipos Roca de la Guardia Civil y la colaboración de los guardas rurales y agricultores locales, con el objetivo de garantizar la seguridad en el campo y evitar robos.