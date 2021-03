La residencia DomusVi de Puente Genil rinde un homenaje a los bomberos

La residencia de mayores DomusVi Inmaculada Concepción de Puente Genil ha querido entregar un obsequio a los bomberos que participaron en las tareas de desinfección y limpieza del centro durante los últimos meses, un trabajo excepcional dadas las dificultades y el riesgo provocado por la pandemia de ahí que tanto los trabajadores de la residencia como los usuarios estén muy agradecidos a la labor desarrollada por estos profesionales.

Durante el acto, la directora de la residencia, Beatriz Antolín, indicó que el obsequio “no es más que un pequeño agradecimiento de corazón por su ayuda durante el brote que sufrimos en el centro, siendo un apoyo importante tanto a nivel de desinfección de las instalaciones, como anímicamente, motivo por el cual queríamos hacerles un reconocimiento en nombre de los residentes, que son nuestra razón de ser”.

Por su parte, el jefe del Parque de Bomberos de Puente Genil, Antonio García, dijo estar agradecido, en nombre de sus compañeros, al centro y a los mayores por su deferencia hacia ellos. “Creemos que no somos merecedores de este detalle, porque la situación del centro exigía intervenir y lo hicimos con cariño”, dijo García, quien añadió que la mayor satisfacción para los bomberos es que “ahora todo esté bien, cosa que nos agrada mucho”, de ahí que “únicamente me quede daros las gracias porque no nos esperábamos esto”.

En la misma línea, el presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, Rafael Llamas, explicó que “desde el primer momento nos pusimos al servicio de una situación para la que no estábamos preparados. A nivel humano todos los bomberos que pertenecen al consorcio se pusieron a disposición para afrontar el trabajo que había que hacer, y hay que valorar ese acto de generosidad de los componentes que han actuado voluntariamente, así como todo el trabajo que ha hecho el Ayuntamiento”.

Añadió que “hemos trabajado de forma muy cercana entre las instituciones y aunque la directora diga que esto es un pequeño gesto, para nosotros es un gran gesto y el mejor de los reconocimientos, puesto que se valora el trabajo humano y esencial que han hecho estos trabajadores”.

Desde el equipo de gobierno de Puente Genil, Ana Carrillo, dijo que el gesto de la residencia “va mucho más allá de lo humano, puesto que supone un reconocimiento a las instituciones públicas”, destacando la colaboración entre instituciones que ha sido y está siendo fundamental para combatir la pandemia. “Desde el Ayuntamiento hacemos un doble reconocimiento, primero a la Diputación, porque cada vez que hemos solicitado apoyo y ayuda lo hemos tenido, y en esta residencia y también en el Hogar Santa Susana, hemos tenido el apoyo de esos voluntarios que han estado con nosotros”, dijo Carrillo, quien también trasladó su felicitación a Egemasa, cuyo personal “ha sumado esfuerzos para desinfectar calles, estar en los alrededores de las residencias, con la dotación de EPI”, y como no, a todo el personal de la residencia que han tenido días y semanas muy duras. Ellos han estado al pie del cañón, han hecho una labor magnifica y más allá de la profesionalidad han demostrado un gran valor humano”, concluyó.