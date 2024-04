La reparación del depósito municipal de agua de Puente Genil comenzará en mayo

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco (PP), ha anunciado que las obras de reparación del depósito municipal de agua, ubicado en el polígono San Pancracio comenzarán, previsiblemente, en la primera quincena de mayo, toda vez que concluya, en la próxima semana, el proceso de adjudicación de los trabajos.

Velasco ha explicado que este proyecto, cuyo importe es de 211.387 euros (IVA incluido) aportados por Emproacsa, es fundamental para Puente Genil, ya que pese a tener una antigüedad que no alcanza los nueve años “nos hemos encontrado con unos asentamientos que ponen en riesgo el suministro de agua de Puente Genil, ya que este depósito es al que llega la red principal procedente de Iznájar y, por tanto, es del que depende todo el suministro de agua del municipio”.

El alcalde ha explicado que “desde Emproacsa se ha hecho un trabajo muy importante sobre este proyecto, que incluso ha habido que modificar, ya que mientras se redactaba, se incrementaban las patologías, los problemas y las fugas en ese depósito”. “El depósito se está utilizando al 50% desde hace más de un año y esta obra, que tendrá una duración de unos cuatro meses, nos permitirá utilizarlo en su integridad”, ha subrayado,

A pesar de las últimas lluvias registradas, Velasco ha advertido a los vecinos de que “por mucho que se acorten los plazos de ejecución de la obra, podremos conseguir acabarlo durante el mes de julio en el mejor de los escenarios. Eso quiere decir, ha continuado, que “en la época de mayor demanda de agua, como son los meses de junio y julio, nos vamos a encontrar con un depósito en obras, por eso tenemos que ahorrar en agua”. En esta línea, ha incidido en que “tenemos que hacer un esfuerzo por el ahorro total en el consumo de agua durante este verano, porque vamos a trabajar con un solo vaso, y en caso de que hubiera algún inconveniente nos vemos en la posibilidad de trabajar sin depósito”.

El alcalde ha detallado que los técnicos de Emproacsa han previsto este escenario, y han preparado un “baipás” para no utilizar el depósito y abastecer a la población directamente desde la red de alta utilizando un vaso del depósito antiguo, cercano al nuevo. “Eso no quita que pudiera haber algún tipo de problema y, sobre todo, si tenemos una demanda de agua brutal en verano, vamos a pasar una situación muy mala”, ha advertido.

“Necesitamos poner todos de nuestra parte para que no haya problemas de suministro. Confiamos en que esta obra se realice en el menor tiempo posible y podamos contar con un depósito al 100% hacia la segunda mitad o final de verano y que podamos volver a una situación de normalidad”, ha reiterado.

Velasco ha hecho este anuncio en las inmediaciones de la aldea de Puerto Alegre, lugar donde han culminado las recientes obras de la nueva conducción de abastecimiento de agua a este núcleo poblacional, una intervención cuyo coste ha ascendido a 56.357 euros, compartidos entre el Ayuntamiento y Emproacsa. Se trata de unas obras que ha ido en consonancia con la reparación del Camino de las Angosturas, que conecta el casco urbano con la pedanía, habilitando de esta forma un espacio para el ocio y esparcimiento de la ciudadanía.

Hasta el lugar también ha acudido el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien ha recordado las inversiones de Emproacsa en materia de infraestructuras hidráulicas en Puente Genil, que ascienden a unos 736.816 euros.

En el desglose, y además de las obras en el depósito y en la nueva conducción de agua a Puerto Alegre, Fuentes ha aludido a la reposición de las obras del colector de la calle Juan Rodríguez, ya finalizada, por importe de 56.498 euros y también a las de reposición del colector de las Cantarerías, que comenzarán el próximo lunes con una inversión de 110.614 euros.

El presidente de la Diputación también ha hecho referencia a la reparación de averías y trabajos complementarios de la red de saneamiento y abastecimiento, por valor de 215.300 euros y a las obras de mejora del colector de saneamiento de la calle La Loma, en la urbanización Cañada de la Plata, por un importe de 86,494 euros, estando pendiente de licitación.

También ha hecho un llamamiento al consumo responsable del agua. “El hecho de que haya llovido bien no quita que nos olvidemos de que las sequías van a ser cada vez más frecuentes e intensas. No se nos puede olvidar que debemos hacer un uso responsable del agua, puesto que este es un tema que entra dentro de la hoja de ruta de cualquier administración, para que cuando llegue el próximo episodio de sequía no se nos olvide lo que hemos vivido y estamos viviendo”, ha advertido Fuentes.