La remodelación de la avenida de la Estación de Puente Genil continuará a principios de 2022

La concejala de Urbanismo, Obras e Infraestructuras de Puente Genil, Verónica Morillo (PSOE), ha anunciado este lunes que los trabajos de remodelación de la segunda fase de la avenida de la Estación comenzarán a primeros del próximo año 2022, lo que supondrá dar continuidad a los ya realizados en los últimos meses y que han supuesto una mejora del acerado de la avenida.

Morillo ha explicado que los trabajos, que se realizarán con cargo al PFEA 2021, comprenderán el tramo de acerado que va desde la esquina con calle Caldereros hasta la calle Doctor Moyano Cruz, por un importe global de 953.311 euros. La duración será superior a los seis meses.

Esta cantidad se suma a la ya invertida en el arreglo del primer tramo de la avenida, también financiado con cargo del PFEA, con un coste de 481.816 euros, por lo que el cómputo global de la inversión que el Ayuntamiento tiene previsto realizar para mejorar esta zona del municipio asciende a 1.435.128 euros. “Esperemos que el resultado de los proyectos sea fructífero y el año que viene tengamos una avenida de la Estación renovada para el disfrute de todos los ciudadanos y ciudadanas de Puente Genil”, ha dicho la concejala.

Por otra parte, preguntada por la posibilidad de establecer conversaciones con ADIF para el adecentamiento del muro de la antigua estación, que afea la imagen de la entrada a la localidad por este punto, la concejala de Urbanismo ha indicado que “desde hace años hemos notificado a ADIF el arreglo del muro que no tiene un aspecto agradable". "Ellos nos notifican que tanto en este punto como en el puente hacia Cordobilla intervienen cuando hay riesgo estructural o defectos estructurales, pero en cuestiones de estética no intervienen, con lo cual tendremos que asumirlo estéticamente puesto que ellos no van a poner de su parte para que su infraestructura quede acabada”, ha censurado.

Obras en calle Menéndez Pelayo

La concejala también ha indicado durante la rueda de prensa que el Ayuntamiento está ultimando el expediente de contratación para que una empresa externa acometa las obras de reparación del acerado de la zona de la calle Menéndez Pelayo que se vio afectada por los efectos de la última gran tromba de agua registrada en Puente Genil hace un par de meses.

Morillo ha precisado que el problema detectado en este punto concreto es que “cuando hay lluvias torrenciales, el saneamiento entra en carga al final de esta calle, lo que provoca que se levante la tapa de registro, causando el hundimiento de parte de la misma”. La edil ha dicho que el Consistorio encargó un informe técnico para tratar de aclarar los motivos de esta situación, y avanzó que “en poco tiempo veremos arreglada esa calle”.

“Estamos ultimando el expediente de contratación para que una empresa externa pueda acometer la obra e intervenir para el arreglo de esa calle y del saneamiento que es realmente lo que está causando el problema”, concluyó la concejala.

Paseo fluvial en la calle Bailén

Del mismo modo, el Consistorio también sigue a la espera de la finalización del informe técnico que determine las causas del deterioro de parte del paseo fluvial en la zona de la calle Bailén. Sobre este aspecto, Morillo ha salido al paso de las críticas vertidas por el PP, que ha denunciado en las últimas semanas la situación de este punto, que forma parte de una de las obras más recientes llevadas a cabo para dar continuidad a la construcción de los paseos fluviales.

“Estamos determinando si ha sido deslizamiento del terreno o si ha sido un defecto en la obra, por tanto estamos a la espera del informe”, dijo la concejala, quien precisó que, no obstante, “la obra está presupuestada para 2021, con lo cual una vez que tengamos el informe técnico y determinemos la responsabilidad del deslizamiento, podremos intervenir por parte del Ayuntamiento o reclamar a la empresa que realizó la obra”.