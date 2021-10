Radiografía de la Guardia Civil en Córdoba: vehículos envejecidos, instalaciones precarias y plantilla insuficiente

A esto se suma que los medios con los que trabajan los agentes son "escasos". Hay muchos guardias en la provincia -denuncia la AUGC- que no tienen asignados chalecos antibalas individuales, por lo que se ven obligados a compartir los pocos que hay en sus unidades, con todo lo que ello conlleva en materia de salud laboral y seguridad. Pero, además, padecen otras carencias de medios materiales como defensas extensibles, pistolas táser, cámaras fotográficas, equipos informáticos, mobiliario de oficina o taquillas.

Así, "la mayoría de edificios de la Guardia Civil en Córdoba son muy antiguos , y algunos incluso tienen más de cien años". En varios puestos se trabaja desde hace años en dependencias provisionales que no son adecuadas, como ocurre en Espejo y La Carlota.

"Al haber menos vehículos se les acumulan los kilómetros recorridos, y eso unido a que son más viejos da lugar a que sufran averías frecuentes, por lo que no están disponibles en las unidades, y además se produce un coste económico muy elevado", lamenta la AUGC. De hecho, en 2020 se gastaron más de 342.000 euros en reparación y mantenimiento de la flota asignada a la Comandancia de Córdoba, lo que supone superar las cuantías invertidas en años anteriores. Desde 2012, son ya 2.778.000 euros gastados. Y a los 342.000 euros que se invirtieron el año pasado hay que sumar los 126.000 dedicados a la flota que la Agrupación de Tráfico.

Para empezar, la AUGC pone énfasis en el déficit de plantilla . El colectivo incide en que, "desde hace muchos años, Córdoba es la provincia andaluza con menos agentes", con más de 200 vacantes sin cubrir. Pero, incluso se cubrieran todas estas plazas, "no se solucionaría el problema, porque es necesario incrementar el catálogo, que hace ya mucho tiempo quedó obsoleto para las necesidades de seguridad" de Córdoba.

Vehículos envejecidos y escasos, instalaciones antiguas y precarias, medios insuficientes, déficit de plantilla, excesivo rigor disciplinario... La radiografía de la situación del Instituto Armado en la provincia de Córdoba no es muy optimisma, según el análisis realizado este martes por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) coincidiendo con el día de la patrona del cuerpo, la Virgen del Pilar. La asociación ha felicitado a los agentes por esta fecha y ha agradecido a la ciudadanía "sus muestras de afecto y apoyo a quienes componen esta institución", al tiempo que ha aprovechado para desvelar "la situación real en la que los agentes trabajan a diario".

"Excesivo rigor disciplinario"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este martes el "excesivo rigor disciplinario", que se aplica de manera desigual. Así, en 2020 se incrementaron los expedientes a guardias y cabos de la provincia, y sin embargo en cómputo global de todas las escalas descendieron. Tomando como referencia 2018, las sanciones disciplinarias crecieron en 2020 un 50%, pero además en 2021 la situación no mejora, porque por ejemplo, solo en el mes de agosto se han iniciado tres expedientes a afiliados de AUGC. Este "excesivo rigor disciplinario" afecta casi exclusivamente a la escala básica de cabos y guardias, rigor que es "injustificado e innecesario", como demostraría el hecho de que muchas sanciones sean anuladas posteriormente por los tribunales militares, gracias al trabajo de los servicios jurídicos de AUGC. Respecto a las relaciones con la Jefatura, la AUGC ha denunciado que "hace ya más de año y medio que el jefe provincial, el coronel Juan Carretero, no se reúne con las asociaciones profesionales, a pesar de habérselo solicitado expresamente y por escrito". "Pero es que además tampoco contesta a los escritos que AUGC le dirige, porque desde diciembre de 2020 son ya nueve escritos de esta asociación profesional a los que no ha dado respuesta, a pesar de que tratan sobre cuestiones tan relevantes como riesgos laborales, infraestructuras, medios y organización del servicio", ha denunciado la asociación.