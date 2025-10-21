El Puente Mocarra de Espiel sale de la Lista Roja del Patrimonio tras su restauración

El Puente de Mocarra en Espiel, cuya restauración ha sido acometida por la Diputación de Córdoba, cerrará la nueva edición de la campaña de educación ambiental Conoce tu provincia, impulsada la por la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial. El responsable del área, Andrés Lorite, ha presentado este lunes la programación, que incluye 16 rutas, se iniciarán el día 28 de octubre y concluirán el 2 de mayo de 2026 con la ruta del Puente Mocarra.

“Si tenemos un entorno medioambiental y paisajístico como el que tiene la provincia de Córdoba, desde luego todos los cordobeses estamos llamados a valorarlo y cuidarlo, pero para ello en primer lugar hace falta conocerlo”, ha señalado el delegado. Lorite ha hecho hincapié en que “estamos haciendo que este programa sea inclusivo, por lo que cuatro de estas rutas tienen este componente y están previstas para que se desarrollen por parte de personas con discapacidad intelectual, con movilidad reducida o con discapacidad sensorial”.

“Esta campaña de educación ambiental va a culminar este año con un elemento que nos parece un éxito en materia de gestión y de colaboración entre el Ayuntamiento de Espiel y la Diputación de Córdoba, como es la ruta del Puente Mocarra en pleno corazón del Valle del Guadiato”, ha abundado el delegado. En este sentido, Lorite ha destacado que “se trata de un elemento arquitectónico, histórico y artístico de primera magnitud, pero que estaba en una situación de abandono desde mediados del siglo pasado”.

El alcalde de Espiel, Antonio Bejarano, y el diputado de Infraestructuras, Andrés Lorite. / El Día

El responsable del área de Infraestructuras ha explicado que la recuperación ha sido compleja, puesto que “fue necesario iniciar un proceso de investigación para que el Ayuntamiento pudiera asumir su titularidad, tras lo que se firmó un convenio de colaboración entre el Consistorio y la Diputación para financiar la intervención”. “La restauración se inició eliminando la vegetación que obstruía el puente, se reconstruyeron los pretiles para evitar el progresivo deterioro, además de reponer algunos elementos como ladrillos del arco, que hoy luce de una manera absolutamente esplendorosa”, ha remarcado Lorite.

Declaración como Bien de Interés Cultural

El delegado ha indicado que “es un orgullo" el hecho de que la pasada semana la Asociación Hispania Nostra, que tenía el Puente de Mocarra en Espiel en su lista roja de patrimonio amenazado, comunicó al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba que pasa a estar en la lista verde.

Otra imagen del Puente Mocarra de Espiel, antes de su restauración. / El Día

Por su parte, el alcalde de Espiel, Antonio Bejarano, ha agradecido a la Diputación de Córdoba el trabajo realizado y ha recordado que “ha sido un arduo camino en el que hemos colaborado todas las instituciones, nos pusimos todos a trabajar todos a una y la restauración ha sido espectacular”.

El regidor ha anunciado que, tras el proceso de recuperación de este recurso, “el Ayuntamiento va a iniciar el expediente para la declaración de Puente de Mocarra como Bien de Interés Cultural, ya que es una seña de identidad de Espiel”.

El Puente Mocarra o de Marimiguel, sobre el arroyo de los Molinos, se sitúa en un paraje de gran belleza y es peculiar por su antigüedad. Aparece por primera vez en los documentos antiguos de dicho Ayuntamiento en el año 1748, en el que consta su rehabilitación; sin embargo, se desconoce su fecha de construcción.

En un informe reciente de la Junta de Andalucía se concluye que el Puente Mocarra no debió formar parte de la vía pecuaria Vereda de Córdoba por Villaviciosa debido principalmente a tres motivos, entre ellos que la construcción del puente es al menos cinco siglos posterior a la vía pecuaria, por lo que no sería un elemento inherente a la misma. Además, se halla en uno de los lugares más angostos y de difícil acceso sobre el cauce del arroyo de los Molinos, lo que lleva a pensar que el ganado cruzaría el arroyo por un lugar más accesible y transitable. Y por último, el hecho de que un elemento tan relevante como este puente no se mencione en el proyecto de clasificación de la vía pecuaria, donde solo se menciona un pontón (puente de madera) y sin embargo sí se menciona otro por su nombre: Puente Viejo.

En los años 70 aproximadamente se construye otro puente más abajo en dirección del curso de agua. Para la construcción de este se eliminó el pretil del Puente Mocarra para facilitar el paso de maquinaria pesada. Desde ese momento, el deterioro del puente en conjunto ha sido acelerado hasta su restauración recién finalizada.

Las rutas de 'Conoce tu provincia'

La campaña de educación ambiental Conoce tu provincia se inicia el día 28 con la ruta de los Dólmenes de Belmez para continuar en las semanas siguientes con el resto de rutas que se desarrollan en los senderos que forman parte de la red Paisajes con Historia y las vías verdes.

Cuatro de estos itinerarios volverán a tener un componente de integración social y se destinarán a personas con algún tipo de discapacidad. Así, las de Belmez y Las Pinedas, en La Carlota, estarán especialmente destinadas a personas con discapacidad intelectual, la de la Vía Verde en Fuente Obejuna estará orientada a un público con movilidad reducida y la de Moriles a personas con discapacidad sensorial.

Toda la información y la inscripción en las rutas se puede realizar en este enlace. La salida se realizará desde Córdoba ocupándose la Diputación de poner a disposición de los interesados los autobuses de manera gratuita.