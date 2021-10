Puente Genil aprueba la subida del tipo de gravamen del IBI para 2022

Con el voto favorable de los concejales del PSOE y el edil de Cs, y el rechazo de los de PP e IU, el equipo de Gobierno de Puente Genil ha sacado adelante, durante la sesión plenaria ordinaria, la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022, en la que destaca la subida del tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa del 0,70% al 0,77%, una medida, que en palabras de la concejala de Hacienda, Ana Carrillo, supone regresar a los parámetros de 2016, “cuando ante la subida del valor catastral por parte del Gobierno central, el Ayuntamiento decidió bajar el tipo de gravamen”.

“Aunque apostamos por la congelación de impuestos, tasas y precios públicos, debemos recordar que durante ocho años no hemos tocado el IBI pese a que se ha incrementado el valor catastral”, explicó la concejala durante su intervención en el Pleno, afirmando también que Puente Genil recauda en torno a un millón y medio de euros menos en relación con los municipios de la comarca de más de 20.000 habitantes, algo que repercute de manera importante en los servicios que se prestan a los ciudadanos.

“Es necesario incrementar los recursos del Ayuntamiento, dado que este será el noveno año de política de contención fiscal, y aunque hemos estado recaudando lo mismo, también hemos tenido más gasto, como por ejemplo el aumento de la partida de Servicios Sociales para atender a quienes han quedado en situación más vulnerable por la pandemia, o para cubrir los gastos extraordinarios de desinfección en centros educativos”, dijo Carrillo, quien ejemplificó el coste real de la subida señalando que en un recibo de IBI de unos 300 euros, “el aumento aproximado será de unos 30 euros al año, o lo que es lo mismo, unos 2,50 euros al mes; o por ejemplo, para una familia con tres hijos, que tiene una bonificación del 50%, el incremento anual será de apenas 15 euros anuales”.

En la misma línea, Chencho Moreno (Cs) afirmó que “no es sencillo explicar esto, ya que por más esfuerzo que hagamos para convencer a los ciudadanos de que hay que pagar más, nadie lo recibe con agrado”. Moreno dijo que “surgen determinadas necesidades que obligan a aumentar la capacidad de financiación del propio Ayuntamiento, y aunque subir el tipo de gravamen del IBI es impopular, la realidad es que en este momento esta subida es una opción responsable y necesaria, por lo que intentaremos optimizar esos recursos para reforzar el esfuerzo de los ciudadanos, y que ello se vea recompensado en una buena calidad de los servicios”.

Por su parte, la oposición se posicionó completamente en contra de la propuesta del equipo de Gobierno. Así, Sergio Velasco (PP) acusó a Carrillo de tratar de engañar a la ciudadanía hablando de “congelación de todos los impuestos y tasas” cuando “en realidad suben un 10% el impuesto local más importante”. Velasco también recordó que a este incremento “habrá que sumarle otros 30 euros anuales de media de la subida del agua en caso de que el Ayuntamiento cierre el acuerdo con Emproacsa”, y lamentó que “no es el momento de subir el IBI”.

"De esto se han dado ustedes cuenta después de llevar diez años gobernando. Después de la crisis económica y social más importante a la que nos hemos enfrentado, ahora que estamos tratando de empezar a sacar la cabeza del agujero, con gente que todavía no la ha sacado, van ustedes y ahora, precisamente ahora, le echan una mano a los vecinos subiendo un 10% el IBI, así, sin anestesia y de golpe”, razonó irónicamente Velasco, quien echó en falta un acuerdo para que la subida propuesta se hubiese hecho de una manera gradual. “Si hubiera que haber justificado una subida del IBI, habría que haber analizado los ingresos y los gastos del Ayuntamiento, para hacer un trabajo más serio, pero lo fácil es decir que no queda otro remedio”, aseguró Velasco, quien justificó de esta forma el voto en contra de su grupo.

En la misma línea, Jesús David Sánchez (IU), dijo no entender cómo el equipo de Gobierno ha venido hablando en los últimos años de superávit y remanentes, “y ahora la negociación de una subida del 10% del IBI se hace in extremis”. “Deberíamos estar hablando desde hace meses de esta cuestión, porque si plantean una política de financiación para recaudar ingresos, también deberían plantear cuál es su política de gastos para 2022”. Sánchez afirmó que no es el mejor momento para acometer una subida de estas características.

“Hablan ustedes de fortalecimiento de servicios públicos, pero eso lo hacen al tiempo que continúan con las privatizaciones, caso de la piscina cubierta, del área de prensa del Ayuntamiento y también del alumbrado público”, agregó Sánchez, quien acusó al equipo de Gobierno de querer comparar a Puente Genil con Lucena en materia del IBI, obviando que la comparación también podría ser para la gestión del agua, ya que en Lucena dicha gestión se realiza de forma directa por el Consistorio lucentino. “El año que viene no traerán subida porque es año electoral y no tocará”, recordó el portavoz de IU, quien concluyó afirmando que “hay muchas cosas que poner en orden antes de pedir esfuerzos a la ciudadanía, por eso votaremos en contra”, dijo Sánchez.

El alcalde pide "un esfuerzo" a la población

Por último, y para cerrar el debate, el alcalde, Esteban Morales, se mostró molesto sobre las acusaciones de IU insistiendo “en que aquí no paga todo el mundo, dando a entender que hay muchos ciudadanos que se saltan las normas en Puente Genil, un mantra agotador que además no es verdad”. Además, sobre las críticas del PP en cuanto a las negociaciones sobre el futuro modelo de gestión del agua, el alcalde dijo que “Aqualia que no ha presentado ninguna oferta en el Ayuntamiento por registro de entrada, porque lo que dice no lo puede cumplir sin subir las tarifas pero ya llegará el debate. Aquí lo normal es comparar, pero también hay que explicar cómo se obtienen esos ingresos que soportan esos gastos”.

“El equipo de Gobierno se compromete a que volvamos a hablar de gastos en los próximos presupuestos, pero en serio, sin puentes en la calle Boliche o planteando dos pabellones, que son cosas que no se corresponden con los ingresos que tiene el Ayuntamiento”, ha recordado el alcalde. “Nuestro remanente ha sido de 700.000 euros porque no teníamos ese dinero ahorrado y guardado en el banco, entendíamos que tenía que estar en el bolsillo de la gente, y ahora le pedimos un esfuerzo a la ciudadanía. Es verdad que a algunos les pillará mal y a otros no, pero le pedimos el recibo que se pagaba en 2015, algo que no es ningún sablazo y que únicamente es para estar un poquito mejor”, insistió Morales, quien de esta forma salió al paso de las críticas de los portavoces de la oposición.

El Pleno también dio luz verde a otras dos modificaciones en materia de ordenanzas fiscales, “la introducción de una bonificación del 25% del IBI para los inmuebles de uso residencial que instalen sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía solar para autoconsumo, para los cinco primeros años; y también una modificación en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) sustituyendo el régimen de autoliquidación por el régimen de liquidación directa”.