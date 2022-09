Puente Genil presenta un proyecto para instalar una pérgola que dote de sombra a la Plaza Nacional

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el arquitecto Francisco Gómez han presentado el proyecto que permitirá la instalación de una pérgola para dotar de sombra a la Plaza Nacional. La iniciativa consistirá en la colocación de unos módulos flexibles, de unos cuatro metros de altura, que permiten varias configuraciones, quedando recubiertos por unas planchas que, a modo de trama doble, buscan reducir el impacto de las altas temperaturas.

Para el alcalde, este proyecto responde al deseo del equipo de gobierno de recuperar la arboleda perdida en esta zona de la localidad, algo que se hizo más evidente tras la tala de los eucaliptos a principios de 2020, quedando la plaza completamente despoblada. Morales ha explicado que se trata de una iniciativa que ya se contempló en aquella fecha, aunque por diferentes circunstancias no se ha podido llevar a la práctica hasta ahora dada la dificultad de encontrar una empresa local encargada de ejecutarla.

“El objetivo es mejorar el uso de la plaza por parte de los vecinos, pero también hacer del paseo un lugar mucho más atractivo que, además, cuenta con el elemento anexo dinamizador del edificio de La Alianza”, ha afirmado Esteban Morales. El regidor ha agregado que el diseño se ha encargado al arquitecto Francisco Gómez, “cumpliendo ese doble objetivo de dotar de sombra al espacio y dinamizar el entorno”, y ha apuntado que se trata de una “propuesta que permite la flexibilidad de elementos para diferentes usos”, destacando también que dichos elementos móviles están concebidos para no ser un obstáculo.

Por su parte, Francisco Gómez, ha puesto de manifiesto que el objetivo del diseño era concebir un proyecto que diese sombra al paseo, teniendo en cuenta las propias características del mismo, ya que se trata de una plaza dura que no tiene arboleda. “Ante ello, vimos el tipo de sombra que tenemos en Puente Genil, que normalmente procede de hojas de parra y de olivo, produciendo en el suelo una sombra que no es pura, sino arbórea, que no cubre los rayos del sol”, ha señalado Gómez

El arquitecto ha incidido en que “a partir de ahí, la idea era hacer una trama doble, a través de planchas de acero que cubren los módulos, recubriendo así la pérgola”. Gómez ha reseñado que dichos módulos se configurarán en dos espacios, a derecha e izquierda del busto del poeta Manuel Reina que se ubica en el centro del paseo, siendo susceptibles de ser trasladados a un lado u otro del mismo en función de las necesidades, o incluso bajados mediante grúa al jardín de La Alianza.

“Cada módulo tiene iluminación con tiras de LED para iluminar el cuadrado de la superficie de las placas”, ha añadido Gómez, que también ha precisado que para la realización de la obras “no hay que tocar nada de la plaza”. El coste de la instalación del primer grupo de diez módulos asciende a unos 48.000 euros, si bien se contempla añadir, en una segunda fase, otros diez módulos más que completen el conjunto.

Las obras serán llevadas a cabo por la empresa local Talleres Puente Sur SL, siendo la terminación en color blanco y con un periodo de ejecución que oscilará entre dos y tres meses “dependiendo de la disponibilidad de los materiales”. Por último, el arquitecto ha indicado que el proyecto se consensuó con la directiva de la Asociación de Vecinos La Isla, y que también se ha realizado una consulta a nivel institucional de cara a su ejecución, dado que el edificio de La Alianza está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), sin que se haya notificado ningún tipo de inconveniente al respecto.