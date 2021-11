Puente Genil prorroga provisionalmente el contrato de gestión del agua con Aqualia a la espera de concretar una nueva concesión

El Pleno de la corporación municipal de Puente Genil ha aprobado la propuesta presentada por el alcalde para activar la prórroga obligatoria del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas formalizado con FCC-Aqualia S.A., una decisión que se adopta a escasamente 20 días de que venza la concesión, y como medida provisional –puede extenderse por un periodo máximo de seis meses- a la espera de que el Ayuntamiento reciba el informe encargado a una consultora externa en el que se evaluarán las diferentes opciones sobre la futura gestión del servicio.

Aunque tal y como se ha venido defendiendo desde el equipo de Gobierno la intención es que sea la empresa provincial Emproacsa la que se haga cargo del mismo en detrimento de Aqualia, que también opta a seguir siendo la concesionaria, y que ha anunciado que demandará al Consistorio en caso de no continuar prestando el servicio, alegando que el Ayuntamiento no le comunicó con la antelación suficiente la finalización del contrato, dándose así una “prórroga tácita” del mismo, algo que el alcalde considera que no se ajusta al marco legal actual.

En este contexto, Esteban Morales ha aprovechado su turno de palabra en el Pleno para indicar que a día de hoy “no tenemos la memoria que determine el modo de gestión, de tal forma que para elegirlo, con suficiente tranquilidad y visto que el 18 de diciembre acaba el contrato actual, usamos esa cláusula obligatoria”. Morales ha subrayado que el Ayuntamiento contrató a la consultora el pasado mayo con un tiempo de tres meses para acabar ese documento, “pero la obstrucción a la hora de facilitar la información por la concesionaria, en este tema y en todas las solicitudes de información realizada en estos años, ha hecho que la propia consultora tuviera que pedir otra prórroga para finalizar los trabajos con la información precisa, aunque nos dicen que esta semana estará acabada”.

En este punto, el portavoz del PP, Sergio Velasco, ha afirmado que su grupo votaría a favor de la propuesta “porque no queda más remedio”, añadiendo que “las cosas no se han hecho ni con tiempo ni antelación, sino varios meses antes en un asunto que se debe tratar con la seriedad que tiene la gestión del ciclo integral del agua, que es la competencia más importante de un Ayuntamiento”. El concejal popular también ha culpado a Morales de “estar haciendo un ridículo municipal y de toda la provincia, ya que todo el foco está aquí puesto con el tema del agua, dándose aplazamientos y tumbos porque parece que no se concretan las cosas”.

Por su parte, Jesús David Sánchez (IU) ha afirmado que “esta es una decisión extraordinaria que tomamos forzados, de manera obligatoria, para que se siga prestando el servicio”, y ha agregado que “el equipo de Gobierno ha hecho las cosas mal y tarde, incumpliendo sus compromisos”.

El debate se ha endurecido tras acusar Morales en su réplica a Velasco de actuar conforme a instrucciones de Aqualia “a cambio de alguna prebenda”, algo que ha enfadado a los populares, quienes han solicitado una disculpa del alcalde y que se retractara en sus palabras, cosa que ha ocurrido posteriormente ante las críticas de Sánchez, quien se ha solidarizado con el portavoz municipal, exigiendo también al alcalde unas disculpas públicas por las palabras pronunciadas.