Puente Genil enciende su espectacular alumbrado navideño, referente en España

Un año más, y bajo la atenta mirada de centenares de personas, el Paseo del Romeral de Puente Genil ha sido el lugar escogido para el estreno de la iluminación navideña que presidirá durante las próximas semanas las calles de la población. Pasadas las 20:15 y con una enorme expectación plasmada en un gigantesco mar de pantallas móviles que inmortalizaban el momento, se ha pulsado el botón que ha activado el arranque oficial de la Navidad, iluminándose así las nuevas creaciones instaladas por Ximénez Group, la firma pontanesa que lleva sus diseños a los cinco continentes, y que previamente a este momento ha querido obsequiar a los vecinos con una sorpresa en forma de decoración especial de la calle Alcaide, rememorando así los orígenes de la empresa, al cumplirse este año el 80 aniversario del comienzo de su actividad.

La calle Alcaide, donde comenzó la actividad Ximenez Group hace 80 años, la primera en iluminarse en Puente Genil. / Cabezas

Este año Ximénez Group ha instalado en Puente Genil casi dos millones de puntos de luces LED, repartidas en 280 arcos luminosos, 115 farolas decoradas, nueve motivos agrupados, dos fachadas iluminadas, diez figuras de suelo, cuatro letreros luminosos, 840 guirnaldas y ocho proyectores, que se unen a la decoración de unos 150 árboles naturales repartidos por distintos puntos del municipio y sus aldeas, en una ambiciosa apuesta que sorprende a los visitantes en algunas zonas, como la Matallana, arteria principal de la ciudad, que luce un proyecto inédito a nivel mundial, denominado Gold Dream, un espectacular techo mágico que convierte el paseo en un auténtico escenario de ensueño con cientos de miles de destellos dorados suspendidos que parecen caer del cielo, acompañadas por una iluminación cálida y envolvente que transforma el entorno en un auténtico sueño dorado.

El conjunto se completa con medallones fabricados con la tecnología Ecogreenlux, una innovación patentada por Ximenez Group que reduce la contaminación lumínica hasta en un 93% y ahorra hasta un 60% de energía, reafirmando el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Los techos mágicos constituyen una de las nuevas líneas de productos sostenibles e innovadores que la compañía ha diseñado para transformar calles y plazas en espacios llenos de luz, color y arte y que, además, sirven como refugios climáticos en determinadas épocas del año.

Su estructura modular permite adaptarse a distintos formatos urbanos. Además de las avenidas Manuel Reina y Susana Benítez, las zonas con mayor atractivo ornamental volverán a ser la calle Aguilar y la calle Don Gonzalo. Del mismo modo, el Paseo del Romeral cuenta con la presencia de varios ángeles gigantes. Allí será donde se proyecten los tradicionales pases de espectáculos de luz y sonido que suelen congregar a numeroso público.

Uno de los ángeles gigantes que dan contraste al alumbrado de Puente Genil. / Cabezas

Tras el acto de encendido, y en el apartado de valoraciones, el alcalde, Sergio Velasco, ha recalcado el esfuerzo y trabajo de Ximénez Group, que desde Puente Genil da luz a la Navidad de medio mundo, y puso de manifiesto el extraordinario atractivo turístico que la iluminación navideña supone para el municipio, siendo un importante motor de desarrollo y dinamización económica, y colocando a la población como referente a la hora de recibir a visitantes procedentes de toda la geografía nacional.

También, el concejal de Festejos, Joaquín Reina, ha afirmado que Puente Genil sigue dando razones para abrir una ventana al mundo para darse a conocer a través de la Navidad, y ha subrayado que durante los próximos fines de semana habrá una amplia programación de actividades a través de conciertos en las calles y plazas de la localidad. De hecho, la Chattanooga Big Band, actuó posteriormente haciendo las delicias de los asistentes. Reina ejemplificó esta actuación como el reclamo que la ciudad ofrecerá a vecinos y visitantes "para que disfruten de todo lo que nuestro pueblo tiene de aquí al 6 de enero".

Por otra parte, tanto desde la Asociación de Comercio de Puente Genil como desde la Asociación de Empresarios (Asojem), han incidido en lo positivo que para la ciudad supone estrenar su iluminación navideña a mediados de noviembre, ya que ello posibilitará un aumento de las visitas al municipio, lo que se traducirá en una importante dinamización comercial, con una notable repercusión en otros sectores como la hostelería y la restauración.

A partir de ahora, toca disfrutar del estreno de la iluminación, del espectáculo de luz y sonido que se ha convertido en toda una tradición a lo largo de los últimos años, y que, a diario, tendrá varios pases para disfrute de vecinos y visitantes, y, sobre todo, de una amplísima programación festiva que hará que la ciudad cuelgue el lleno absoluto de visitantes durante los próximos fines de semana.