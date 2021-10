El PSOE de Córdoba valora que la justicia haya absuelto al alcalde de El Carpio

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha valorado que el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba haya absuelto al ex alcalde de El Carpio, Alfonso Benavides, de la supuesta comisión de un delito de prevaricación y ha asegurado que “lamentablemente, la revancha y la venganza personal se ha convertido en una constante en política”.

Ruiz ha subrayado que “este modo de actuar no solo es negativo para quienes nos dedicamos a la política, sino también para la sociedad en general”, porque “los vecinos y las vecinas de El Carpio no merecen que el nombre de su pueblo y de su ex alcalde se hayan visto envueltos en causas judiciales que, como ha quedado claro, no era constitutivas de delito”.

El dirigente socialista ha recordado que “IU llevó a la Fiscalía el cobro por parte de Alfonso Benavides de una indemnización por daños en sus bienes personales como consecuencia de actos vandálicos realizados como represalias de las acciones que el Ayuntamiento llevaba a cabo para luchar contra la delincuencia organizada” y ha añadido que ahora, más de una década después, la Justicia se ha pronunciado, absolviéndolo y reconociendo que la percepción de la indemnización es defendible e incluso viable, por lo que “quienes lo denunciaron deben pedirle perdón”.

“Si hay algo que perjudica notablemente a la política es la judicialización de la misma más aún cuando hay cuestiones que llegan a los juzgados simplemente para hacer daño personal al adversario político”, ha afirmado el secretario general de los socialistas cordobeses, que ha preguntado “quién resarce y repara el daño ocasionado a Alfonso Benavides, quién lo desagravia después de haber visto su nombre en los titulares de los periódicos acusándolo de algo tan grave como es la prevaricación”.

Ruiz ha añadido que “desde el PSOE de Córdoba siempre hemos creído y defendido la honestidad y honradez de Alfonso Benavides, un servidor público que ha vivido de forma injusta un auténtico calvario durante la última década”.

Por su parte, Alfonso Benavides ha señalado que, después de 23 años en la Alcaldía de El Carpio, la denuncia de IU hizo que “me tuviera que ir por la puerta de atrás y eso no se hace” y ha anunciado que una vez que se ha aclarado el asunto interpondrá una querella criminal.

De igual forma, la alcaldesa de El Carpio, Desirée Benavides, ha mostrado su satisfacción y de toda la agrupación socialista del municipio por esta sentencia y ha afirmado que “ha sido un camino muy difícil de más de diez años en los que se ha tenido que enfrentar a las calumnias de IU que ahora se ha demostrado que tenían como objetivo la persecución política”.

“Siempre hemos creído en la Justicia”, ha añadido la regidora, que ha concluido que “la misma persecución que sufrió Alfonso Benavides la sufro yo ahora después de que me hayan interpuesto dos denuncias”, si bien ha mostrado su confianza en que la Justicia le dé la razón.