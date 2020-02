Miles de agricultores cortan la A-45 y reclaman dignidad para el campo

Miles de agricultores reivindican en la autovía A-45 la dignidad del campo a la altura de Lucena. La protesta ha reunido también a miles de tractores en la Autovía de Málaga para reclamar precios justos. Convocados por Asaja, COAG, UPAG y por Cooperativas Agroalimentarias, la protesta va a recorrer seis kilómetros de la citada autovía.

Hasta la protesta ha acudido el responsable provincial de UPA, Miguel Cobos, quien ha considerado que "habrá un antes y un después en el sector agrario con estas reivindicaciones". Cobos ha recordado que en el campo están trabajando a pérdidas, un hecho que se suma a "los acuerdos bilaterales con terceros países y los aranceles frente a los que no hay una política clara". Por ello, ha indicado que lo que "queremos es que las administraciones se pongan de nuestra parte, pero no vemos realidades".

En esta línea, Cobos ha lamentado que no existan "medidas legislativas que permitan la autorregulación del sector para compensar la oferta y la demanda". También ha mostrado su pesar a que no se produzca el tan necesario relevo generacional en el campo, ya que cuando los jóvenes dejan de percibir las ayudas "no ven futuro y se retiran del campo".

Tampoco ha faltado el máximo responsable de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, quien ha señalado que con este tipo de movilizaciones "el poder agrario se ha levantado de la silla por primera vez y está pidiendo que nos dejen vivir en paz y con dignidad".

Para Fernández de Mesa, existen varios problemas en el sector. Uno de ellos se centra en la climatología y las consecuencias para el campo. Así, ha considerado que falta "un sistema de seguros que de alguna manera compense los problemas que el clima le acarrea a los agricultores".

Otro de los problemas se centra en los precios "para defendernos en una cadena alimentaria que hay que esquivar y en la que se debe acabar con la banalización", ha detallado. El responsable de Asaja Córdoba, además, ha sumado otro problema se centra en la figura del agricultor, que es "es el primer eslabón del que arranca todo el proceso alimentario, pero cuando este se rompe, todo lo demás sigue funcionando".

"Es una injusticia que hay que solucionar para tener precios justos con los que podamos vivir con dignidad", ha insistido.

Fernández de Mesa, además, ha aludido a la Unión Europea, de la que ha dicho que está "totalmente despistada y sometida a presiones de poderes económicos que no son los agrarios".

Mientras, la secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, ha incidido en que "tal y como está el sector agrario, no queda otra que estar unidos". "Estamos para luchar por unos precios justos y dignos", ha subrayado, al tiempo que ha defendido que "la gente del campo quiere vivir de su trabajo y quiere poder vivir en los pueblos".

La protesta, además, cuenta con el respaldo de entidades como Cooperativas Agro-alimentarias y su presidente, Francisco Sánchez de Puerta, ha agradecido el apoyo de la sociedad a las reivindicaciones del campo porque "está entendiendo el problema y tenemos que pedir disculpas por estos cortes que es algo que no le gusta a nadie, pero que son imprescindibles para llevar a la opinión pública y a la administración el problema que estamos viviendo y la situación crítica en la que se encuentra el campo".