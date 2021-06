Los problemas económicos de la residencia Divino Maestro de Baena podrían avocar a su cierre

La Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que gestiona en Baena la residencia de mayores Divino Maestro, ha dado a conocer la difícil situación económica que atraviesan desde hace ya varios años "a causa de las promesas incumplidas por las administraciones públicas" y que de no solucionarse podría avocar "al cierre de la residencia", según ha informado la directora del centro, Sor Isabel Jurado.

En este sentido, Sor Isabel ha aclarado "con rotundidad" que este comunicado "no se debe a un mero oportunismo aprovechando el alcance mediático que ha tenido la decisión de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de dejar su casa de Baena en el Asilo de San Francisco", sino que este era un tema que la directora ha indicado que tenían "previsto hacer desde hace mucho tiempo".

De igual forma, la directora de la residencia, ha detallado que "desde los años 2009 y 2010" se han mantenido entrevistas y se ha puesto en conocimiento de los distintos alcaldes de Baena "la realidad de la residencia", que arrastra un déficit mensual de 20.000 euros, tras acometer una inversión de 1.600.000 euros para habilitar la casa a la nueva normativa asistencial exigida por la Junta de Andalucía para conseguir la acreditación definitiva y acceder al concierto de plazas prometido por la Administración.

En este sentido, la directora de la residencia ha lamentado que no se haya cumplido el pacto verbal adquirido por el Ayuntamiento de Baena y la Delegación Provincial de Servicios Sociales de que "si la Congregación llevaba a cabo la obra y conseguían la acreditación definitiva, ellos facilitarían el concierto de plazas para que la Residencia fuese viable".

Además, Sor Isabel ha explicado que "es la Provincia España Sur de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl la que sigue saliendo al frente de ese déficit, pero, a no tardar mucho, se quedará sin recursos para poder salir al frente" y, "si no se toman medidas", Sor Isabel ha mencionado que no tendrán "más remedio que plantear dejar la casa y por tanto la residencia".

Por este motivo, desde la Congregación han detallado que el sentido de este comunicado es "instar a las autoridades competentes a buscar juntos soluciones y no esperar al último momento cuando ya no haya más remedio que dejar la casa y, por tanto, el cierre de la residencia que actualmente da trabajo a 24 personas".