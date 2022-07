El PP de Puente Genil acusa al Ayuntamiento de dejar a la localidad sin cine de verano

El PP de Puente Genil ha denunciado que “el equipo de gobierno vuelve a dejar a los pontanenses sin cine de verano”, y ello “a pesar de la moción presentada al respecto por nuestra formación hace 16 meses que contó con el respaldo unánime de todos los grupos”.

Una moción, han recordado los populares, que incluía tres puntos muy concretos en relación con la promoción del cine como eran el establecimiento de un acuerdo con la empresa gestora de los Cines de Puente Genil para la explotación como cine de verano del Auditorio del Parque de Los Pinos.

El acuerdo “recogía la proyección de películas de distintos géneros y para diversos públicos (infantil, jóvenes, mayores, etc.) que pudiese contar con ayuda o subvención municipal, y un acuerdo para disponer de las salas de la empresa Cines de Puente Genil para usos culturales, de asociaciones, celebración de congresos, conferencias, etc., en horario de mañana o en los días o periodos que no se proyecta cine”, han añadido.

Para los populares, “estas medidas tenían como objetivo fomentar la proyección de cine en Puente Genil, tanto en verano como durante el resto del año, toda vez que la empresa explotadora de los cines venía pasando por un momento muy difícil tras la pandemia”.

“Una situación que ha traído como consecuencia que no haya cine de verano tras los malos resultados económicos de la pasada campaña estival, un momento muy complicado para la empresa explotadora de los Cines de Puente Genil que podría derivar en su cierre definitivo”, han subrayado.

Desde el PP han recordado también que “después de todo este tiempo, nos encontramos con que no se ha dado cumplimiento a este acuerdo plenario, sin que a estas alturas tengamos noticia de programación de cine en el Auditorio Hermanos Cuenca Morales (Teatro de Los Pinos)”.

“Desde nuestra formación creemos que el cine tiene que ser una apuesta cultural imprescindible, por lo que desde el Ayuntamiento se deben hacer gestiones para apoyar su continuidad, al igual que se hace con otros espectáculos a lo largo del año”, han apuntado.

A su juicio, se tendría que haber estudiado con suficiente antelación la manera de apoyar al cine a través de un contrato entre el Ayuntamiento y la empresa explotadora, o bien mediante ayudas a asociaciones u otras fórmulas legales viables.

También han expuesto que la proyección de cine de verano en el año pasado no cubrió los costes y, por ello, se han preguntado si “¿va a hacer algo el equipo de gobierno ante la posibilidad de que cierren los Multicines de Puente Genil?”.

“Además de cultura, los cines suponen un aliciente para el ocio de los pontanenses y un atractivo turístico para los vecinos de los pueblos del entorno. Unos visitantes que no solo vienen al cine, sino que compran, consumen o cenan en nuestro pueblo. Por eso, exigimos una explicación del equipo de gobierno y una actuación urgente para que podamos disfrutar del cine de verano y apoyar la proyección de los Multicines para que no se vean abocados al cierre”, ha indicado la concejala popular María Delgado.