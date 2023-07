La potabilizadora de agua de Sierra Boyera ya funciona con normalidad tras llenarse sus depósitos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera para conocer de primera mano cómo se lleva a cabo el proceso de potabilización del agua en esta planta y cómo es el trabajo que realiza en ella el personal de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa).

Fuentes ha reconocido “la gran labor que están realizando los trabajadores y trabajadoras de Emproacsa, una labor encomiable que se incrementa en momentos difíciles como los surgidos como consecuencia de los problemas en los dos grupos de electrógenos, con la falta de abastecimiento de agua, etc”.

En este sentido, ha anunciado que “una vez llenos los depósitos, ya se ha normalizado la potabilización del agua, estando alrededor de los 24.000 metros cúbicos por día, una muy buena noticia para toda la zona Norte”.

Por otro lado, ha subrayado que “hay necesidades de inversión muy importantes, como la de un decantador o filtros, y esto supondrá una inversión a corto plazo de unos cinco millones de euros que vamos a abordar porque esta planta va a ser un referente de potabilización y necesita de esta inversión”.

Durante su visita a la ETAP, Fuentes ha insistido en que “seguimos en el empeño del trasvase entre cuencas, entre Puente Nuevo y Sierra Boyera, una solución que se planteó hace un año y que por razones que no entendemos no se tuvo en cuenta; es un objetivo que me marco en mi presidencia, porque es un agua de calidad y que puede garantizar con más seguridad el futuro de toda la zona Norte, además de La Colada”.

La ETAP de Sierra Boyera tiene una capacidad máxima de tratamiento de 600 litros por segundo (l/s) y una capacidad media de trabajo que oscila entre los 350 y 450 l/s, siendo la media de volumen tratado en esta época de 24.000 metros cúbicos diarios.

En ella se obtiene el agua potable que se distribuye a todos los municipios de la zona Norte de la provincia y que se obtiene a través de los procesos físico químicos de oxidación (con dióxido de cloro y permanganato potásico), decantación (con coagulantes como el sulfato de aluminio), filtración con arena y con carbón activo granular y desinfección.

El uso del tratamiento convencional en Sierra Boyera permite reducir el carbono orgánico total (COT) en más de un 50%, no siendo suficiente para conseguir el valor paramétrico requerido.

Para alcanzar ese objetivo, ha explicado el presidente provincial, “se han realizado pruebas de oxidación avanzada en la ETAP con el uso de ozono, peróxido de hidrógeno y carbón activo en polvo y, en la próxima semana, se van a comenzar pruebas de ósmosis inversa y ultrafiltración con la intención de decidir qué tratamiento es el más idóneo para lograr la reducción”.