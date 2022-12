La plantilla de LCG Fruits en Palma del Río continúa en lucha

Los trabajadores y trabajadoras de LCG Fruits han vuelto a concentrarse este lunes ante la sede de la empresa en Palma del Río para recordar que seis meses después de ser despedidos su situación no se ha resuelto y aún no han cobrado las indemnizaciones que les corresponden por el despido. El presidente del comité de empresa, Sergio Marín, ha explicado que la mayoría de la gente cree que con la resolución del conflicto de Zumosol se ha concluido el de LCG Fruits, pero la realidad es muy diferente. “La zona de envasado sigue desde agosto, cuando culminó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y se despidió a los trabajadores sin haber abonado las indemnizaciones e incluso han dejado a deber una nómina, atrasos del convenio y vacaciones y los trabajadores y trabajadoras lo único que hemos podido hacer es solicitar un desempleo que, por culpa de todos los ERTE continuos que ha habido desde 2019, prácticamente se reduce al 50% de la base de cotización”. “Seguimos con el conflicto abierto” y “nosotros argumentamos que el ERE se hizo sin presentar las cuentas de 2021 y 2022 debidamente auditadas y si una empresa no presenta las cuentas no puede justificar causas económicas, productivas, organizativas ni estructurales y creemos que el ERE se ha hecho en fraude de ley. La empresa no ha argumentado debidamente los motivos del despido”, remarcó Marín, quien considera que la empresa “ha actuado de mala fe”.

El secretario general de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, añadió que, como ya pasara con Zumosol, la empresa está intentando evitar su responsabilidad y vender la empresa sin hacerse responsable de sus trabajadores y trabajadoras. “La situación es complicada porque nos encontramos con un entramado empresarial que ha venido a hacer negocio y no a desarrollar un proyecto empresarial”, dijo y recalcó que “lo que no pueden hacer es echar a la gente sin un euro a la calle alegando causa irrisorias y no haciéndose responsables de las indemnizaciones de los trabajadores y trabajadoras ni negociando de buena fe”. En este sentido, Jiménez dejó claro que CCOO no va a permitir que las empresas eludan sus responsabilidades y pretendan que sean las administraciones las que asuman sus abusos y mala gestión. En este sentido, el responsable sindical hizo hincapié en que “las actuaciones de la empresa pueden ser constitutivas de delito y por eso se han puesto denuncias ante las pertinentes autoridades laborales y judiciales”.

“La Justicia es lenta, pero de la misma manera que hemos conseguido que se reconozcan los derechos de los compañeros de Zumosol vamos a conseguir que se reconozcan los de los trabajadores y trabajadoras de LCG Fruits”, advirtió el secretario de Industria de CCOO de Córdoba. Por otra parte, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, que acompañó a los trabajadores y trabajadoras, y Agustín Jiménez han mantenido una reunión con la delegada de Empleo de la Junta en Córdoba, María Dolores Gálvez, a la que han informado de la situación actual y a la que han pedido apoyo para hacer cumplir la legislación laboral.