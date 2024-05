Un gran dispositivo retoma la búsqueda de Pedro Mayorgas en Lucena

La Policía Nacional ha retomado este viernes la búsqueda de Pedro Mayorgas, el vecino de Lucena de 83 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 29 de febrero. El puesto de mando avanzado se ha instalado junto al polígono de La Viñuela y en el dispositivo, que se ha desplegado por la zona del río, han participado efectivos del 112, SOS Desaparecidos, policías locales de Montilla y Lucena, bomberos y operarios de Aguas de Lucena.

Por parte de la Policía Nacional, han intervenido agentes de la Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana, un helicóptero y guías caninos.

Tras varias horas de trabajos, las labores han terminado sin resultados, según han confirmado a El Día fuentes de la Comisaría. Los investigadores han asegurado que la búsqueda "no va a decaer".

La familia denunció la desaparición el jueves 29 de febrero. El último contacto fue aquella jornada a mediodía, cuando fueron a llevarle la comida a su casa. Por la tarde no recibieron ninguna llamada, lo que les extrañó, unas sospechas que se confirmaron el viernes cuando la mujer que le ayudaba en la casa descubrió que no había signos de que hubiera dormido allí. Y, lo más inquietante, no había rastros de la vida cotidiana de Pedro de las últimas horas.

Los carteles divulgados por SOS Desaparecidos recuerdan que el hombre, de 83 años, mide 1,60 metros de altura, tiene complexión delgada, pelo canoso, ojos azules y lleva gafas graduadas. Cualquier persona que tenga información o crea que la ha visto puede llamar a los teléfonos 649 95 29 57 y 617 12 69 09 o a través del correo info@sosdesaparecidos.es.