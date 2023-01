Las obras de las calle Cristóbal Castillo, Madre de Dios y Ancha de Puente Genil estarán concluidas en marzo

Marzo es el mes en el que el Ayuntamiento de Puente Genil espera que concluyan las obras que actualmente se están desarrollando en diferentes puntos de la localidad. Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, Esteban Morales (PSOE), durante el tradicional desayuno informativo con los medios, donde se ha referido a la marcha de estos trabajos. Sobre las obras en la calle Cristóbal Castillo, por su parte, ha indicado que “van a un buen ritmo”.

“Ya hemos pasado la primera parte, que fue una propuesta para no perjudicar tanto a la parte comercial de la zona, ya se ha acometido con la normalidad que estaba prevista y espero que para finales de febrero podamos tenerla concluida. Se trata de una obra que supone una renovación integral de todos los servicios de esta calle, lleva aparejada el corte de tráfico que, entiendo, es lo que más molesta, pero el saneamiento suponía que había que levantarlo y volverlo a colocar, de ahí la peculiaridad”, ha detallado.

Con relación a las obras en calle Madre de Dios, Morales ha indicado que “ahora están avanzando a un buen ritmo, y posiblemente a primeros o mediados de febrero también va a estar concluida. Ahí va una solución distinta a la propuesta que se hizo y que no salió bien, y que va a consistir en la instalación de una banda de rodadura para que los vehículos no estén sobre el taco, que parece que es el mayor problema, y esperamos que tras esta intervención no tengamos que acordarnos de la calle Madre de Dios nada más que para pasearla”.

Por último, sobre las obras en la calle Ancha, el alcalde ha asegurado que “van bastante bien, ya que ahí vamos a ahorrarnos el saneamiento puesto que se hizo una pequeña adaptación y ha dado resultado positivo, con lo cual nos vamos a ahorrar dinero y un tiempo de obra perjudicando a los vecinos”.

En esta semana, ha continuado, “si no es mañana o pasado, van a acabar un acerado completo, el de la izquierda si se sale para Cuesta del Molino, con lo cual les queda la otra parte que es más ancha, con lo cual pienso que en un plazo de un mes puedan terminarse. Luego irá la colocación de la iluminación, los bancos, el mobiliario y el asfaltado final para completar. Espero que para marzo estén concluidas las obras, y también tengo que destacar que los semáforos provisionales que se han instalado están dando buenos resultados para regular el tráfico en la zona”.

Sobre las obras de la carretera de titularidad provincial que une la aldea de Sotogordo con el cruce hacia la de Badolatosa, Morales ha recordado que la Diputación de Córdoba ya tiene adjudicadas las obras, por lo que su inicio debe ser inminente, y también puso de manifiesto que las de mejora de la carretera que une Los Arenales con el casco urbano de Puente Genil deben licitarse a lo largo del primer semestre de 2023.

Por otra parte, las actuaciones para la mejora de Río de Oro y de los accesos al polígono San Pancracio “deben estar en marcha en marzo o abril, para que se ejecuten un periodo de dos o tres meses a partir de entonces”.