Nueva tractorada contra el acuerdo con Mercosur en Córdoba este viernes

Agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba vuelven a manifestarse este viernes, 23 de enero, para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Esta nueva movilización llega después de que el Parlamento Europeo acordase ayer, por un estrecho margen de votos, remitir el texto del tratado comercial al Tribunal de Justicia Europeo, lo cual retrasará la ratificación del acuerdo hasta que haya un veredicto sobre si es o no compatible con el derecho comunitario.

Entre los asuntos que la Eurocámara pedirá aclarar al Tribunal de Luxemburgo figura el mecanismo llamado de reequilibrio que permite a los países de Mercosur impugnar la legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones, ante las dudas de los eurodiputados de que colisione con la autonomía reguladora de la Unión Europea y sus tratados y pueda debilitar la fortaleza normativa del bloque.

También cuestionan los poderes de la Comisión Europea a la hora de decidir fragmentar el acuerdo en dos pactos, uno más político y de cooperación y otro comercial, porque consideran que fue una estrategia para allanar su firma, dado que la parte comercial sólo requiere de ratificación europea -no nacional- para entrar en vigor de manera provisional.

Sin embargo, la Comisión asegura que el mecanismo de reequilibrio no restringe la capacidad regulatoria de la UE, porque ningún tribunal de arbitraje puede obligar a alguna de las partes a modificar sus leyes. También indica que el tribunal de arbitraje que han pactado la UE y Mercosur se basa en los previstos en la Organización Mundial de Comercio y recuerda que también está contemplado en el acuerdo que la Comisión ha firmado con Chile, en vigor desde el 1 de febrero de 2025.

Aún así "la Comisión se pondrá en contacto con los eurodiputados y el Consejo de la UE antes de decidir sobre los siguientes pasos", dijo el portavoz de Comercio, Olof Gill.

De aldea de Cuenca a Azuaga (Badajoz)

Esta nueva movilización de los agricutores y ganadores tiene lugar en el Norte de la provincia cordobesa, en concreto en el Alto Guadiato, y estará protagonizada sobre todo por agricultores y ganaderos de la vecina Extremadura. En concreto, la tractorada partirá a las 09:15 desde la aldea de Cuenca, irá hasta Azuaga (Badajoz) y concluirá en Fuente Obejuna y transcurrirá por la carretera N-432. Según fuentes de la organización de la protesta, que cuenta con los permisos de la Subdelegación del Gobierno, se espera que en la misma participen medio centenar de tractores, a los que se sumarán también varias decenas de vehículos particulares, lo que de manera previsible generará problemas de tráfico en la citada carretera.

La próxima semana, por su parte, tambíen esta prrevista una nueva protesta, convocada por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias el próximo 29 de enero ante la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de la Constitución, al igual que ocurrirá en el resto de las capitales andaluzas y en el conjunto de España, para mostrar el rechazo del campo a las políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España que "entregan en bandeja al sector agrario para favorecer otros sectores productivos".

Organizaciones agrarias como Asaja consideran que se trata de un "acuerdo desequilibrado, sin reciprocidad y que genera una clara competencia desleal", por lo que "pone en peligro a sectores clave como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura, y permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera".

¿Se puede empezar a aplicar el acuerdo?

El Parlamento Europeo no puede ratificar el pacto hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara y podría empezar a aplicarlo de forma provisional, una vez se firmó en Paraguay. El único requisito para su implementación es que alguno de los países de Mercosur lo ratifique, lo que todavía no ha ocurrido.

En cuanto Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay lo hagan, el acuerdo se podría empezar a desplegar entre la UE y los países latinoamericanos que lo hayan certificado.

Sin embargo, dadas las divergencias políticas que el acuerdo genera entre los países de la UE, la Comisión prefiere esperar y saber si cuenta con el visto bueno de los líderes europeos para implementar el pacto tras el rechazo del Parlamento Europeo.

Bruselas espera que los Jefes de Estado y de Gobierno discutan mañana la cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán este jueves en la capital comunitaria, convocada inicialmente para abordar las relaciones con Estados Unidos tras el conflicto de Groenlandia.