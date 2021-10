¿Cuál es el municipio más rico de Córdoba? ¿Y el más pobre? Como suele ser habitual, la capital es un año más el núcleo poblacional con mayor poder adquisitivo de la provincia, mientras que Fuente Carreteros, en la que es su segunda evaluación, cierra la tabla. Entre ambas localidades, algo más de 13.000 euros, una brecha casi idéntica a la del anterior balance, si bien ambas mejoran sus cifras en más de 500; los vecinos de Córdoba tienen una renta media bruta de 26.817 euros y los de la Vega del Guadalquivir, de solo 13.802.

Los datos publicados esta semana por la Agencia Tributaria sobre las rentas de España correspondientes al ejercicio 2019 reflejan la brecha de capacidad adquisitiva que existe entre los diferentes municipios. No de todos, pues 11 de ellos quedan fuera de la estadística por criterios demográficos; se trata de Conquista, El Guijo, Fuente La Lancha, Fuente-Tójar, La Granjuela, Los Blázquez, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Eufemia, Valsequillo, Villaharta y Zuheros.

Eso sí, las localidades que aparecen en el informe presentan una mejor situación que en 2018, en función de las más de 350.000 declaraciones presentadas. De hecho, el poder adquisitivo medio de la provincia es de 21.879 euros, lo que supone un incremento del 1,91% sobre el año 2018 (21.468), manteniendo así una tendencia alcista, ahora algo más relajada, confirmada entonces con una subida del 3%.

El problema es, como siempre, cuando uno mira al exterior. Porque el resto de provincias también mejoran sus registros, y más que Córdoba. Así, lo que cobran los cordobeses está por debajo de la media andaluza y nacional; en concreto, perciben un 7,45% menos del promedio de la comunidad, que alcanza los 23.510 euros, y un 29,73% que el del país (28.384). Esta brecha se estira más de lo que ya estaba, que era un 6,7% y un 19%, respectivamente. Y aún queda esperar un año para conocer los datos de 2020 y ver el efecto real de la pandemia del covid en las economías familiares.

Fue en 2013 cuando la Agencia Tributaria comenzó a publicar los datos desagregados por municipios de las rentas incluidas en las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) que los contribuyentes deben presentar cada año. En este periodo, la renta media bruta en Córdoba ha aumentado un 14,19%, pues entonces era de 19.160 euros.

Pero el ranking ha variado poco desde entonces, dejando claro que la situación de cada municipio es estructural. De hecho, en este último informe solo hay un cambio en el top 10: la entrada de Fernán Núñez en lugar de Cabra. La otra modificación sustancial es el ascenso a la tercera posición de Montilla, desbancando a Pozoblanco y Belmez, que habitualmente seguían la estela de Peñarroya-Pueblonuevo y la capital, todos ellos influenciados por las jubilaciones de los que estuvieron empleados en la minería. Añora, Puente Genil, Espiel y Villafranca de Córdoba, uno de los notables núcleos dormitorio de la capital, cierran este corte.

En la otra punta de la clasificación Fuente Carreteros, Nueva Carteya e Iznájar ocupan ese lugar que nadie quiere, repitiendo los puestos del balance anterior. Son los tres últimos y los únicos que no pasan de 14.000 euros de renta, quedando por debajo de Adamuz, La Guijarrosa, Valenzuela, Almedinilla, Monturque, Villaralto y Benamejí. Estos dos últimos relevan a Cardeña y Moriles, que toman un poquito de aire.

Con el espejo del resto de Andalucía y España, Córdoba no sale bien parada. No sitúa a ningún municipio entre los cien primeros, no en vano la capital ocupa el puesto 606 en el cómputo general del país, perdiendo 38 puestos sobre 2018 (568), y el 31 de la comunidad autónoma (antes era el 26), y Peñarroya-Pueblonuevo se va ya a los puestos 1.096 (1.067 en el anterior balance) y 63 (63). Por el contrario, sí hay más localidades cordobesas entre las que tienen menos poder adquisitivo, aunque con una brecha inferior entre los que lideran el ranking.

Pozuelo de Alarcón (Madrid) vuelve a colocarse como la localidad con mayor renta bruta media con 82.188 euros, tras una subida de un 3,4% sobre 2018 que le permite superar a Matadepera (Barcelona). En la otra parte de la balanza se sitúa Huesa (Jaén), que con apenas 12.598 euros tiene la renta más baja, lo que deja una distancia de casi 70.000 euros (69.590) entre ambos polos.

El ranking de los municipios cordobeses se puede consultar íntegro en este enlace.