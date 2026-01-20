Muere una vecina de Bujalance en el accidente de trenes de Adamuz

Una vecina de Bujalance es una de las víctimas mortales del accidente de trenes de Adamuz. La mujer viajaba en el tren Iryo que cubría la ruta Madrid-Málaga.

El Ayuntamiento de Bujalance ha confirmado que se trata de María Carmen Abril Vega, que trabajaba como profesora en Madrid, trasladando sus condolencias y "su profundo pesar" por esta pérdida en el trágico suceso. "En estos momentos de dolor, acompañamos en el sentimiento a su familia, amistades y seres queridos, a quienes enviamos todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad", han comunicado desde el Consistorio.

La cifra de víctimas mortales sube a 41

El Servicio de Andaluz de Salud (SAS) ha confirmado a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) que 83 de los 122 asistidos en el accidente ferroviario de Adamuz ya han sido dados de alta, mientras que la cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones del Iryo.

En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos al haber pasado a planta el menor que estaba desde ayer en la unidad de cuidados críticos: cinco en el hospital Reina Sofía de Córdoba, tres en Quirónsalud, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están 26 heridos: ocho en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirónsalud, cinco en San Juan de Dios y uno más en el Hospital Infanta Elena de Huelva, derivado desde el Reina Sofía.

En la última reunión de coordinación de anoche mantenida en el Puesto de Mando Avanzado se señaló que el operativo de información y acompañamiento a familiares que atiende Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio de Psicológos, atendió ayer a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba.

Las familias han pernoctado esta noche en establecimientos hoteleros, aunque algunos han preferido quedarse en este espacio, y durante la jornada de este martes seguirá su acompañamiento y atención.