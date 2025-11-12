Muere un joven migrante en Adamuz tras recibir un disparo

Convulsión en Adamuz. Un joven migrante ha muerto en la tarde de este miércoles 12 de noviembre tras recibir un disparo, perdiendo la vida en el centro de salud al que fue trasladado tras el suceso. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ya busca al autor del tiro, con el fin de tratar de esclarecer lo ocurrido.

Según la información a la que ha tenido acceso El Día de Córdoba, el fallecido ha perdido la vida tras recibir un disparo, que le ha provocado una herida compatible con un arma de fuego de pequeño calibre. El hombre que ha muerto lo ha hecho en el centro de salud, al que fue trasladado tras ser herido de muerte.

Tras conocer los hechos, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. De momento, según fuentes consultadas por este periódico, ha desplegado un amplio dispositivo por el municipio, con el fin de localizar lo más pronto posible al autor del disparo, que se encuentra en paradero desconocido, y poner luz sobre el suceso.

Puesto de la Guardia Civil en Adamuz. / El Día

Adamuz, un pueblo situado a los pies de Sierra Morena y perteneciente a la comarca del Alto Guadalquivir, suele poblarse en esta época del año de muchos migrantes que acuden a trabajar en la campaña de la aceituna.