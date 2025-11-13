Muere el cantaor Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', leyenda del flamenco

El mundo del flamenco está de luto. El gran cantaor flamenco Antonio Fernández Díaz Fosforito, natural de Puente Genil, ha fallecido a los 93 años este jueves, 13 de noviembre, en Málaga. Fosforito es, sin duda, uno de los referentes más grandes en la historia del flamenco; gracias a sus aportaciones este arte musical vivió una renovación y un resurgir que duran hasta hoy en día. Su voz, se ha apagado para siempre tras su fallecimiento.

Su hijo Alejandro Fernández ha informado de que el artista había sido sometido hace un mes a una intervención quirúrgica de carácter cardíaco que había superado, aunque en los últimos días había sufrido un empeoramiento de su situación, que obligó a su hospitalización este miércoles. El cantaor, que ha fallecido a causa de una infección, se encontraba ingresado en el Hospital Regional Universitario de Málaga, ha añadido su hijo

Gracias a sus aportaciones, el flamenco vivió una renovación y un resurgir que duran hasta hoy en día. Fosforito es la historia de los últimos 90 años del flamenco. Además, a lo largo de los años, este cantaor autodidacta, supo empaparse de ese arte heredado de los más grandes, hasta convertirse, aunque él lo niegue, en un intelectual del flamenco, en otro integrante del Olimpo de ese arte.

Su estilo se caracterizó por el purismo con que interpretaba el cante jondo, en el que domina todos los repertorios, desde los cantes levantinos hasta los sevillanos o cordobeses, pasando por las seguidillas, soleares, tarantos y bulerías.

Vecino de Puente Genil

Nacido en 1932 en Puente Genil, antes de ser conocido como Fosforito, su nombre artístico era Antonio de Puente Genil. Fue en 1956 cuando llegó su consagración al ganar el concurso absoluto de Cante Jondo de Córdoba con 23 años, demostrando un conocimiento y maestría en todos los estilos del flamenco. Y lo hizo en los 16 estilos exigidos en las bases y fue un punto de inflexión para el flamenco, además de cambiar su vida. En una entrevista concedida a El Día de Córdoba en abril de 2022, aseguraba al respecto que tras ganar el certamen empezó a trabajar con un empresario que había estado con Antonio Molina y, desde entonces, su carrera fue en ascenso.

A lo largo de su extensa carrera, recibio numerosos premios, entre ellos, la V Llave de Oro del Cante (2005) y fue nombrado Hijo Adoptivo de Córdoba en 1981. Además, ha grabado más de 20 discos, con composiciones propias y con acompañamiento de guitarristas como Paco de Lucía y Juan Habichuela y ha rescatado estilos locales como el Zángano de Puente Genil.

Un maestro del cante

Considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX, Fosforito comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios.

Durante las décadas de los años 50 y 60, Fosforito trabajó mano a mano con maestros como Pepe Pinto o Juan Valderrama; le cantó en América a Manuela Vargas y recorrió en 1964 toda la costa americana con motivo de la Exposición Universal junto a su guitarrista y compadre Juan Habichuela.

Fosforito con escolares de Puente Genil durante el pasado Día Internacional del Flamenco / José Manuel Cabezas

El cantaor es autor de sus propias letras y compositor para otros muchos cantaores, como Camarón de la Isla, que utilizó sus versos en el inicio de su carrera artística. Su discografía tiene carácter enciclopédico, pues es el cantaor con más amplio registro de su época: más de 500 obras registradas a su nombre.

Entre los galardones que Fosforito ha recibido a lo largo de su carrera destacan el Premio Ondas (1988) por su larga trayectoria, el Pastora Pavón en su primera edición de 1999 (máximo galardón que otorga la Junta de Andalucía a los artistas flamencos), la V Llave de Oro del Cante (2005) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2007), entre otros.

También recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (2007), la Medalla de Andalucía (2006) o la Medalla de Oro de la provincia de Málaga (2004), además de ser miembro honorífico del Claustro Universitario de las Artes de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.

Asimismo, era caballero comendador de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V y caballero de la Real Asociación de los Caballeros del Monasterio de Yuste y recibió el Premio Averroes de Oro Ciudad de Córdoba (2005).

Su legado en la Caja de las Letras

Fosforito deposita en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes su legado. / Instituto Cervantes

En mayor del año pasado, el cantaor pontanés depositó su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes con un discurso en el que ensalzó la jondura del flamenco como una de las máximas expresiones del sentimiento.

En aquella ocasión, Fosforito dejó una réplica de la V Llave de Oro del Cante, que consiguió en 2005, y un libro para popularizar el flamenco entre los más pequeños, Fosforito, un genio musical, de Álvaro de la Fuente Espejo.

También entregó un CD con cantes diversos interpretado junto a Paco de Lucía, que contiene letras de, entre otros, el poeta Antonio Murciano, y un pequeño libreto que acompaña al CD con poemas de este último.

DEP