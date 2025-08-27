Muere un vecino de Almedinilla asesinado con un arma de fuego en su propio bar

Un hombre de 65 años ha fallecido en la madrugada de este miércoles en la localidad cordobesa de Almedinilla tras recibir heridas procedentes de un arma de fuego mientras trabajaba en su propio establecimiento. La Guardia Civil ya ha detenido al presunto autor de los hechos acusado de asesinato, tal y como han confirmado fuentes del Instituto Armado a este periódico.

Los servicios de emergencias del 112 recibieron el aviso a eso de las 01:45 de este miércoles por parte de los servicios sanitarios del 061, alertando de que, en principio, había un hombre gravemente herido. Sin embargo, poco después se ha confirmado la muerte por arma de fuego sin que la víctima pudiese ser trasladada a un hospital.

Relacionado Muere un conductor tras desvanecerse y salirse su coche de la carretera en Córdoba

Las patrullas de la Guardia Civil que se encontraban por la zona se desplazaron hasta el lugar de los hechos y allí ya se encontraron con la víctima fallecida por heridas compatibles con un arma de fuego. Acompañados por la policía judicial, se procedió posteriormente al levantamiento del cadáver. El supuesto autor de los hechos ha sido detenido esta mañana.

Los hechos han ocurrido en un establecimiento en el Paseo del Romeral de Almedinilla, concretamente en el conocido Bar Oasis. La víctima, de 65 años, es Antonio, el dueño del local, y, tal y como ha podido saber el Día de Córdoba, ha sido un cliente y también vecino del municipio quien supuestamente ha sido el autor de los disparos que han acabado con su vida.

Por el momento no se conocen las causas que originaron el incidente. El fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba para realizarle la autopsia.

El Ayuntamiento de Almedinilla ha declarado tres días de luto oficial tras este trágico suceso. Como ha comunicado el Consistorio a través de su página web oficial y de sus redes sociales, las banderas de todos los edificios públicos de la localidad ondearán a media hasta y quedan suspendidos los actos festivos hasta el próximo 30 de agosto. La administración ha mostrado su "conmoción" por el fallecimiento de Antonio Rodríguez Jurado y ha transmitido sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima.